Le Groupe de presse Renouveau (Journal, radio et Télévision) est assez jeune sur l’échiquier médiatique du Mali. Pourtant, Dramane Aliou Koné le Président fondateur (non moins président de la maison de la presse) et son équipe n’ont pas attendu longtemps pour se faire une place au soleil. Le Groupe, après son rôle de pionnier dans la retransmission en direct à la télé des matches du championnat national de basket de D1, vient de signer deux contrats de diffusion avec deux fédérations bien distinctes du sport malien : la Fédération malienne de basketball FMBB et la Fédération malienne de football.

Si pour la FMBB c’est à la suite d’un contrat test de la saison 2018-2019 que le président Harouna B. Maïga a qualifié de concluant, le Groupe de presse Renouveau a réussi son entrée à la Femafoot par la signature d’un contrat d’un an. C’était le 28 janvier 2020 au siège de la fédération. Par ce partenariat, le Groupe de presse Renouveau s’engage à diffuser en direct à la télé deux matches du championnat national L1 Orange par journée selon le choix du partenaire. ‘’Nous ne payons rien à Renouveau’’ a précisé Mamoutou Touré ‘’Bavieu’’ président de la Femafoot, à la cérémonie de signature du contrat. Les objectifs visés sont entre autres la visibilité et la magnificence des pratiquants à travers le championnat et les actions de la fédération sont convenus les deux parties.

Le Groupe de presse Renouveau s’est engagé à nouveau avec la FMBB. Cette signature de contrat a eu lieu le 5 février 2020 dans la salle de conférence de la fédération sise au Palais des sports Salamatou Maïga par les deux responsables, Harouna B Maïga ‘’Tonton’’ de la FMBB et Dramane Aliou Koné Directeur fondateur du Groupe de presse Renouveau en présence du secrétaire général Seydou Maïga et de nombreux reporters de presse. Le bail s’étend sur deux ans, jusqu’en 2021. ‘’Nous serons ensemble jusqu’à l’Afrobasket 2021. Avant, il y aura les championnats des catégories inférieures dont le Mali pourrait en abriter’’ a déclaré Harouna B. Maïga. La collaboration de la saison dernière nous a fait parvenir des échos, des mots de reconnaissance d’un peu partout a renchérit le président de la FMBB. Selon Harouna B. Maïga, la diffusion en direct des matchs est une occasion pour les acteurs de se surpasser, de permettre aux supporters de loin de suivre les derbys de leur sport préféré et de jauger le niveau du championnat. Le président du Groupe de presse Renouveau a remercié la FMBB pour leur confiance et invité ses confrères du sport à soutenir ce projet qui est le leur. ‘’Je suis d’abord journaliste de sport, je suis dans mon milieu, tout ce que je fais pour le sport est un devoir’’ a dit Dramane Aliou Koné. Il n’a manqué, comme au siège de la Femafoot, de remercier son chef desk sport, Sery Diarra pour sa clairvoyance et son courage. Bien d’autres hommages ont été rendus par le premier responsable du Groupe Renouveau.

Drissa Tiémoko SANGARE

Commentaires via Facebook :