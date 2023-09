Hamane Niang, président de la fondation de FIBA : “Nous allons nous servir du basket-ball comme outil pour le bien, tout en préservant et en développant le patrimoine culturel de notre fantastique sport”

Le président honoraire de la Fiba, Hamane Niang, a été nommé nouveau président de la Fondation de la Fiba. D’autres nominations importantes ont eu lieu en même temps pour la période 2023-2027. Le président Niang vient remplacer Horacio Muratore, un autre président honoraire de la Fiba. Celui-ci a pris cette fonction en 2019 et il continuera d’œuvrer comme membre de la direction dans le nouveau cycle. De plus, le comité de direction a nommé comme vice-président de la Fondation de la Fiba, Manuel V. Pangilinan, président émérite de la Fédération philippine de basket-ball.

Je suis fier de prendre cette fonction au sein de la Fondation de la Fiba, qui a obtenu de remarquables résultats au cours des 16 dernières années en utilisant le basket-ball comme un moyen de faire une différence dans tant de communautés aux quatre coins du monde”, note Hamane Niang.

Le comité de direction de la Fondation de la Fiba a franchi une étape importante en intégrant pour la première fois trois femmes, notamment “la” membre du Fiba Hall of Fame Michelle Timms, ainsi qu’un joueur légendaire et vainqueur de la Coupe du monde Fiba en la personne de Predrag Stojakovic.

“Avec mes collègues membres de la direction, je vais m’engager pour faire en sorte que la Fondation de la Fiba continue de se renforcer. Nous allons nous servir du basket-ball comme outil pour le bien, tout en préservant et en développant le patrimoine culturel de notre fantastique sport”, déclare Hamane Niang.

Volet social et patrimonial de la Fiba, la Fondation utilise le pouvoir du basket-ball pour initier des changements sociaux positifs et pour référencer toute l’histoire du basket-ball international. Ses deux piliers principaux sont le programme «Basketball For Good» et celui dédié à l’enrichissement du patrimoine culturel.

Les priorités de «Basketball For Good» incluent des projets partout dans le monde pour soutenir le Mini Basketball, le leadership des jeunes et l’impact communautaire, tandis que celles concernant l’héritage culturel se concentrent sur le soutien et le développement des collections en lien avec le basketball et des archives historiques, sur la Maison du basket-ball Patrick Baumann, sur la communauté des historiens du basketball et sur le Fiba Hall of Fame.

La composition du nouveau comité de direction de la Fondation de la Fiba pour le cycle 2023-2027 : Hamane Niang, président

Manuel V Pangilinan, vice-président

Ingo Weiss, trésorier

Andreas Zagklis, secrétaire général

Sheikh Saud Ali Al-Thani, membre

S.A. Shaikh Isa Ali Khalifa Al Khalifa, membre

Jane Maywald, membre

Mohammed Saad Al-Meghaiseeb, membre

Evangelos Liolios, membre

Horacio Muratore, membre

Kiyofumi Tamiaki, membre

Jingnan Xu, membre

Predrag Stojakovic, membre

Jennifer Williams, membre

Michele Timms, membre

Ulf Mehrens (IWBF), membre

Les nouveaux dirigeants des comités consultatifs : Jane Maywald, directrice du Comité consultatif du patrimoine culturel H.H. Shaikh Isa Ali Khalifa Al-Khalifa, directrice du Comité consultatif de «Basketball For Good».

FIBA Word Ranking Femmes, présente par Nike :

Belgique, Brésil, Nigeria et Mali grands bénéficiaires !

Des nations comme la Belgique, le Brésil, le Nigeria et le Mali fêtent une belle progression dans la dernière mise à jour du Fiba World Ranking Femmes, présenté par Nike.

Tout récemment auréolée d’un triomphe historique au Fiba Women’s Euro Basket 2023, la Belgique (6e) a gagné une place pour prendre le meilleur classement de son histoire. Avec 654.6 points, elle devance désormais la France (643.8) et elle n’est plus qu’à 0.8 points du Canada. Le Top 5 n’a lui pas changé. La Chine a remporté la Fiba Women’s Asia Cup 2023, de quoi conforter sa 2e place.

Le Brésil (612.6 points) est de retour dans le Top 10 après avoir gagné 7 rangs grâce à son sacre inattendu à la FIBA Women’s AmeriCup 2023. Victorieuses des USA en finale, les Brésiliennes ont gagné un 6e sacre continental.

Le Nigeria (528.9 points), passé du 18e au 11e rang, a connu la même progression que le Brésil. Ceci est le fruit de sa domination au Fiba Women’s AfroBasket 2023 avec un 4e titre consécutif.

Bien que le Mali (362.1 points) ait dû se contenter de la 3e place de la compétition continentale, il poursuit sa progression au classement en gagnant 13 places pour se retrouver en 16e position, tandis que le Sénégal (316.3 points), finaliste malheureux, vient occuper la 20e place.

Parmi les autres mouvements notoires, il faut citer la Hongrie (342.5 points), demi-finaliste du Fiba Women’s Euro Basket 2023, qui avance de 5 rangs pour prendre la 19e place. L’Allemagne (298.5 points) a pour sa part participé pour la première fois depuis 12 ans au tournoi continental et en conséquence, elle a progressé de 11 places pour s’installer au 25e rang.

Enfin, l’Iran (135 points) a fait une percée de 26 places pour pointer au 52e rang après avoir disputé la finale de la Fiba Women’s Asia Cup Division B 2023 à Bangkok. Ceci est la première édition du Fiba World Ranking Femmes, présenté par Nike, qui bénéficie de la pondération ajustée en fonction de la concurrence et de la région. Celle-ci a été ajustée en se basant sur les performances de chaque nation au cours des 8 dernières années.

