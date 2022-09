Le vendredi 23 septembre 2022, la Ligue de Jeu de Dames du District de Bamako (LJDDB) a lancé, au Musée de la Mairie du District de Bamako, son championnat 2022. Demba Dansoko, chef de division de sport à la Direction régionale de la jeunesse et des sports au niveau du District de Bamako, a lancé la compétition. Etaient présents au lancement, le président par intérim de la ligue de jeu de dames du district de Bamako, Ladji Sara ; le secrétaire général de la Fédération Malienne de jeu de Dames (FMJS), Oumar Thiero ; Doua Abdramane Sissoko, président de la Confédération Africaine de jeu de Dames ; les joueurs qualifiés au terme des éliminatoires dans les six communes du District de Bamako ; les représentants des sponsors, etc.

Durant quinze jours, 24 concurrents vont s’affronter pour le fauteuil de champion du district, selon Ibrahim Kanda Dicko, Directeur du tournoi. Il a précisé qu’un règlement intérieur particulier a été élaboré pour le bon déroulement des matchs et du tournoi. Le championnat du district, dans son article 2, verra quatre poules de six joueurs. Dans chaque poule, tous les joueurs vont s’affronter. Les 3 premiers de chaque groupe passeront au tour suivant pour la suite. Sur ces 12 joueurs qualifiés, il y aura aussi un duel entre tous. Les 5 premiers seront qualifiés pour le dernier tour. Le premier aura 250 000 Fcfa, le 2ème aura 150 000 Fcfa, le 3ème obtiendra 100 000 Fcfa, le 4ème 50 000 FCFA et le 5ème 25 000 Fcfa. En plus, dit le directeur du tournoi, tous les 24 joueurs qui ont pris part au tournoi auront 25 000 Fcfa comme prix de participation. «Nous devons bien organiser ce tournoi pour que ceux qui nous soutiennent nous aident, aient le courage à continuer à nous soutenir, aient confiance en nous. C’est pourquoi nous avons pris les dispositions nécessaires pour que les choses se passent dans les règles de l’art», a déclaré Ibrahim Kanda Dicko.

Le président par intérim de la LJDDB a exprimé toute sa gratitude aux nombreux donateurs qui ont permis la bonne organisation du tournoi. Ces joueurs qualifiés à l’issue des tournois éliminatoires en juin, constituent les meilleurs talents des six communes de Bamako en dames. Les 5 meilleurs des 24 joueurs au terme de la compétition, représenteront le District au championnat national de jeu de dames 2022.

Demba Dansoko a vivement salué la ligue de jeu de dames du district de Bamako qui est le poumon de la Fédération malienne de jeu de dames. Il a rassuré quant à l’accompagnement de la direction régionale des sports de Bamako pour porter plus haut le district.

Hadama B. FOFANA

