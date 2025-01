La remontada du Barça choque tout le monde, le gros pétage de câble de Ruben Amorim, le duel Pep Guardiola-Luis Enrique fait saliver les observateurs, retrouvez dans votre revue de presse Foot Mercato les dernières informations de la presse sportive européenne.

Le FC Barcelone réalise un match fou

Le Barça met l’Europe à ses pieds avec une prestation complètement folle face au Benfica. « Fou » titre Sport, pour décrire ce match qui est déjà considéré comme le plus beau de cette année 2025. “épique, folie, et en huitièmes”, placarde le Mundo Deportivo. Mené 3-1 après des erreurs de Szczesny en première période, Barcelone a réalisé une remontada incroyable à l’Estadio de la Luz. Score final, 5-4, avec un but de Raphinha à la 95e minute validé après l’examen du VAR. Avec son doublé, ça fait 22 buts et 11 passes décisives pour le Brésilien cette saison. MVP du match, il a aussi été impliqué dans une altercation dans le tunnel après avoir été insulté par les joueurs de Benfica, ce qui a nécessité l’intervention de la police et des membres de la sécurité des deux clubs. Cette victoire leur permet de se qualifier pour les huitièmes de finale, où ils conservent une chance de finir premiers de leur groupe en cas de victoire contre l’Atalanta et d’un faux pas de Liverpool.

Ruben Amorim perd ses nerfs

En Angleterre, on parle de la colère noire de Ruben Amorim avec Manchester United. Le Daily Mail raconte qu’après la défaite du club anglais face à Brighton le week-end dernier, le coach portugais a explosé de colère dans le vestiaire et a brisé un écran de télévision lors d’un discours virulent. Il a dénoncé un manque de discipline tactique. Ce coup d’éclat a marqué les joueurs, qui l’ont trouvé “triste” et “désespéré”. Cette explosion reflète la tension grandissante à Old Trafford, où United lutte pour redresser une saison déjà compliquée.

Deux stratèges en opposition

Ce soir, c’est match au sommet. Le Parisien se penche sur la rencontre entre le PSG et Manchester City. Un choc entre deux grands d’Europe, en difficulté au classement. Mais c’est aussi une soirée où deux amis vont s’affronter, Luis Enrique et Pep Guardiola. Les deux sont très liés depuis trente ans, ils ont tous les deux remportés un titre olympique, joué au Barça et ont commencé leur carrière d’entraîneur là-bas. Deux stratèges aux principes de jeu similaires : la possession, une obsession pour ces deux coachs espagnols. Ils veulent aussi maîtriser le milieu pour contrôler les couloirs. Bref, une vraie bataille tactique qui prendra place ce soir au Parc des Princes.

