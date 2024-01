Les Echos de la CAN / Des journalistes blessés dans un accident

En bus transportant des journalistes, de retour de Yamoussoukro, a été victime d’un grave accident dans la nuit de mardi à mercredi 24 janvier. En effet, un bus de la compagnie UTB transportant une cinquantaine de journaliste présents pour couvrir la Can a fait un accident près d’Abidjan au petit matin. Les occupants rentraient de Yamoussoukro, où ils avaient assisté aux matchs Guinée-Sénégal (0-2) et Angola-Burkina (2-0) quelques heures plus tôt au Stade Charles-Konan-Banny. D’après les premières informations, le véhicule a quitté la route pour s’encastrer dans le mur d’un entrepôt. Les premières photos de l’accident sont assez impressionnantes et témoignent de la violence du choc (vitre avant brisée, vitres latérales explosées).

Le service de presse de la Can n’a pas hésité à communiquer : “Nous regrettons d’informer que le convoi des journalistes couvrant la Can-2023 a été impliqué dans un accident de bus tragique lors du retour de Yamoussoukro à Abidjan vers 2 h du matin. Heureusement, la plupart des personnes à bord ont subi des blessures légères. Cependant, nous avons deux blessés graves, le chauffeur et le convoyeur. Ce dernier, dont le pied était coincé, a été secouru avec succès et libéré du bus. Les blessés ont été transportés en urgence au Centre hospitalier universitaire (CHU) de Treichville pour recevoir les soins nécessaires. Nous sommes en contact étroit avec les autorités médicales pour assurer le suivi approprié de leur état de santé”, écrit le Comité d’organisation de la Can (Cocan).

“Nos pensées vont aux blessés et à leurs familles en cette période difficile. Nous tenons à exprimer notre gratitude envers les secouristes et les équipes médicales qui interviennent actuellement sur les lieux et au CHU de Treichville. Nous continuons à fournir des mises à jour régulières à mesure que la situation évolue. La sécurité et le bien-être de nos collègues journalistes restent notre priorité”, ajoute le communiqué.

Jean-Louis Gasset démissionne

Le technicien français des Eléphants, Jean-Louis Gasset, 70 ans, a présenté sa démission, après la cinglante défaite des Eléphants face à la Guinée équatoriale au stade Olympique Alassane Ouattara d’Ebimpé (4-0), le lundi 22 janvier 2023, lors de la 3e journée des matchs de poule de la Coupe d’Afrique des nations (Can). Selon les médias locaux, la démission du technicien français a été acceptée par le Premier ministre, chargé des Sports, Robert Beugré Mambé. Le départ de Jean-Louis Gasset était dans les tuyaux après cette défaite historique. Il sera remplacé par un trio d’entraineurs ; à savoir : les anciens internationaux ivoiriens, Emerse Faé, Alain Gouaméné et Guy Demel. Les deux premiers faisaient partie du staff du technicien français. Emerse Faé était le sélectionneur adjoint et Alain Gouaméné avait à charge la préparation des gardiens de but. Jean-Louis Gasset avait été nommé à ce poste en mai 2022. En 18 rencontres à la tête des Eléphants, il a réalisé 11 victoires, trois matchs nuls et 4 défaites.

Heurts autour du stade et dans la ville

La défaite des éléphants face à la Guinée équatoriale a occasionné des scènes de violences autour du stade et dans la ville d’Abidjan. Des bus vandalisés et des agressions ont été signalés. Mais la situation est restée sous contrôle.

Des bus caillassés, des foules de supporters dispersés par la police à coup de gaz lacrymogène, selon des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux et des témoignages sur place, des scènes de violences ont été enregistrées autour du stade olympique Alassane Ouattara d’Ebimpé, le lundi 22 janvier dernier, après la défaite des éléphants face à la Guinée équatoriale (4-0).

La Caf ouvre une enquête !

Le mardi 23 janvier dernier, la Confédération africaine de football (Caf) a annoncé l’ouverture d’une enquête suite aux incidents survenus dimanche à la fin du match entre le Maroc et le RD Congo (161) à l’occasion de la 2e journée du groupe F de la Can-2023. “La Caf a ouvert une enquête contre la Fédération royale marocaine de football (FRMF) et la Fédération congolaise de football (Fecofa) suite aux incidents survenus à la fin de la rencontre entre le Maroc et la République démocratique du Congo, lors de la 9e journée de la Coupe d’Afrique des nations de la Caf TotalEnergies, Côte d’Ivoire 2023. La Caf ne fera aucun autre commentaire sur cette affaire jusqu’à ce l’enquête soit terminée”, indique le communiqué de l’instance panafricaine.

Pour rappel, des tensions ont éclaté lors d’un accrochage entre le sélectionneur marocain Walid Regragui et le capitaine congolais, Chancel Mbemba. Un attroupement général a eu lieu sur le terrain et s’est poursuivi d’agression de l’attaquant des Lions de l’Atlas, Youssef En-Nesyri sur Mbemba. Le lundi 22 janvier dernier, la Fecofa a publié un communiqué pour dénoncer des propos discourtois de la part des joueurs marocains, à la suite de leur sélectionneur et des voies de fait de leur part dans les couloirs des vestiaires dont aurait été victime Mbemba.

Rassemblés par Mahamadou Traoré

Commentaires via Facebook :