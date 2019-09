Après la victoire du LOSC face à Angers (2-1) et le match nul entre Amiens et l’Olympique Lyonnais (2-2) vendredi, la 5e journée de Ligue 1 se poursuivait ce samedi après-midi avec une rencontre entre le Paris Saint-Germain et le Racing Club de Strasbourg, au Parc des Princes. Quatre mois après sa dernière apparition avec le PSG, et surtout après le long feuilleton du mercato estival, Neymar effectuait son grand retour sous la tunique parisienne. Le Brésilien n’a d’ailleurs pas été épargné par les supporters pendant la rencontre. Mais ce dernier a répondu sur le terrain en offrant la victoire à son club en toute fin de match (1-0).

Pendant de longues minutes, Parisiens et Strasbourgeois ont longtemps tenté d’ouvrir le score, en vain. Mais finalement, le Paris Saint-Germain a trouvé la faille en fin de match grâce à sa star brésilienne Neymar ! Car à la 90e+2, le numéro 10 auriverde a sorti un superbe retourné pour marquer avec l’aide du poteau (1-0) ! Derrière, le joueur de 27 ans a signé un doublé mais son but a finalement été refusé pour un hors-jeu de Di Maria (90e+5). Avec cette victoire, le Paris SG conserve la tête de la Ligue 1 avec 12 points, le RCSA est lui dix-huitième. Place désormais à la C1 pour les hommes de Thomas Tuchel avec un match contre le Real Madrid mercredi soir !

Source: http://www.footmercato.net

