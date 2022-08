Le tirage au sort de la phase de groupes de la Ligue européenne des Champions ainsi que celui de l’Europa League ont été effectués le jeudi 25 et vendredi 26 août. Ces deux compétitions interclubs phares de l’UEFA seront suivies avec beaucoup d’intérêt par les Maliens en raison de la participation de pas moins de 9 clubs où évoluent des footballeurs maliens. De beaux duels en vue pour nos ambassadeurs d’Europe.

En Ligue des Champions, sur les 32 clubs, 4 sont ceux où évolue au moins un international Aigle du Mali. Il s’agit notamment d’Yves Bissouma avec Tottenham qui a hérité d’un groupe abordable composé également de Francfort d’Almamy Touré, du Red Bull Salzbourg de Sékou Koïta ou encore du Red Bull Leipzig d’Amadou Haïdara qui a hérité du groupe du champion en titre à savoir le Réal Madrid.

En Europa League, ce ne sont pas moins de 5 clubs qui accueillent un Malien. Ils sont entre autres : le Stade de Rennes de Hamari Traoré, Malmô d’Ismaël Diawara (gardien de but), AS Monaco de Mohamed Camara, Sheriff Tiraspol de Moussa Kyabou et Olympiakos de Diby Kéïta. Pour la suite de cette compétition après la phase de groupes, l’UEFA indique que les équipes de chaque groupe s’affrontent en aller-retour pendant 6 journées et que les vainqueurs de groupes se qualifient pour les huitièmes de finale. « Les deuxièmes de groupes se qualifient pour les barrages de la phase à élimination directe, où ils affrontent huit équipes reversées de l’UEFA Champions League ayant terminé troisième de leur groupe. Les troisièmes sont reversés en UEFA Europa Conference League, où ils affrontent les deuxièmes de groupe de cette compétition en barrages à élimination directe », ajoute l’instance européenne.

Composition des groupes de la Ligue des Champions

Groupe A: Ajax, Liverpool, Napoli, Rangers

Groupe B: Porto, Atlético, Leverkusen, Club Brugge

Groupe C: Bayern, Barcelone, Inter, Viktoria Plzeň

Groupe D: Francfort, Tottenham, Sporting CP, Marseille

Groupe E: AC Milan, Chelsea, Salzbourg, Dinamo

Groupe F: Real Madrid, Leipzig, Shakhtar, Celtic

Groupe G: Man City, Séville, Dortmund, Copenhague

Groupe H: Paris, Juventus, Benfica, Maccabi Haifa

Calendrier de la phase de groupes

Journée 1 : 6-7 septembre

Journée 2 : 13-14 septembre

Journée 3 : 4-5 octobre

Journée 4 : 11-12 octobre

Journée 5 : 25-26 octobre

Journée 6 : 1er-2 novembre

Tirages des 8es le 7 novembre

Les groupes de la Ligue Europa

Groupe A : Arsenal, PSV Eindhoven, Bodo Gilmt, Zürich

Groupe B : Dynamo Kiev, Rennes, Fenerbahçe, Larnaca

Groupe C : AS Roma, Ludogorets, Real Betis, Helsinki

Groupe D : Braga, Malmö, Union Berlin, Union Saint-Gilloise

Groupe E : Manchester United, Real Sociedad, Sheriff Tiraspol, Omonia

Groupe F : Lazio Rome, Feyenoord, Midtjylland, Sturm Graz

Groupe G : Olympiakos, Qarabag, Fribourg, Nantes

Groupe H : Étoile rouge de Belgrade, Monaco, Ferencvaros, Trabzonspor

Le calendrier de la C3

Phase de poules

Journée 1 : 8 septembre 2022

Journée 2 : 15 septembre 2022

Journée 3 : 6 octobre 2022

Journée 4 : 13 octobre 2022

Journée 5 : 27 octobre 2022

Journée 6 : 3 novembre 2022

Phase à élimination directe

Barrages du tour éliminatoire : 16 et 23 février

Huitièmes de finale : 9 et 16 mars 2023

Quarts de finale : 13 et 20 avril 2023

Demi-finales : 11 et 18 mai 2023

Finale : 31 mai 2023 à Budapest (Hongrie)

