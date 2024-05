Ligue européenne des champions : Vers une finale 100 % allemande ?

Alors que la finale est prévue pour le samedi 1er juin au stade de Wembley à Londres en Angleterre, les rencontres retours des demi-finales de la Ligue européenne des champions se disputent ce mardi et mercredi à Paris et Madrid où le PSG et le Real reçoivent respectivement le Borussia Dortmund et le Bayern de Munich. Si un match nul peut qualifier les Allemands de Dortmund, victorieux à l’aller 1-0, une victoire est impérative à leurs compatriotes de Munich, tenus en échec à l’aller 2-2, pour espérer se donner rendez-vous en finale en Angleterre dans moins d’un mois. Se dirige-t-on vers une finale 100 % allemande comme ça été le cas en 2013 avec le sacre des Bavarois (2-1) ? En attendant de connaitre la réponse à cette question, voici quelques points chauds des demi-finales présentés par l’Uefa, organisatrice de la compétition.

Paris, roi des montants

Malgré une défaite 1-0 à l’aller face au Borussia Dortmund, le Paris Saint-Germain a montré de belles choses, touchant notamment les montants à deux reprises en quelques secondes en début de seconde période par l’intermédiaire de Kylian Mbappé et Achraf Hakimi. Les Parisiens ont frappé les poteaux dix fois dans la compétition cette saison, plus que toute autre équipe, et seul Barcelone (11 en 2011/12) a fait mieux, si l’on peut dire, lors d’une même campagne de Champions League au cours des 20 dernières années. La question est donc de savoir si les hommes de Luis Enrique sauront se montrer plus précis lors du match retour.

Autre fait marquant, Paris est devenu la première équipe à débuter une demi-finale de Champions League avec 11 joueurs de moins de 30 ans depuis le Bayern en 2011/12. Un contraste saisissant avec une équipe de Dortmund riche en joueurs expérimentés tels que Mats Hummels, Emre Can, Marcel Sabitzer et Marco Reus. La jeunesse parisienne saura-t-elle relever le défi et gérer la pression d’un match à un pas de la finale ?

Dortmund, la défense, clé du succès ?

Dortmund a poursuivi sa belle série à domicile lors du match-aller, restant invaincu lors de ses 11 derniers matches de Champions League à domicile (7 victoires, 4 nuls). Cependant, les Allemands font face à un défi de taille à l’extérieur contre Paris, qui les a battus 2-0 au Parc des Princes en phase de groupes.

Le bilan des Allemands à l’extérieur en phase à élimination directe de la compétition est tout aussi préoccupant, le BVB n’ayant remporté qu’un seul de ses 11 derniers matches à l’extérieur (1 nul, 9 défaites). L’attention se porte donc sur la défense de Dortmund, qui a vécu cinq matches sans prendre de buts, plus que toute autre équipe. Un de plus et le BVB atteindra sa troisième finale de Champions League/Coupe des champions.

Mats Hummels a été le guide de la défense jaune du match aller, contenant Kylian Mbappé et ses coéquipiers et remportant le titre d’Homme du match. Le joueur de 35 ans est prêt à assumer ses responsabilités dans la capitale française. “Bien sûr, nous voulons aller à Wembley, mais mardi à Paris, ce sera un autre match difficile”, a-t-il déclaré. “Si vous voulez atteindre la finale, vous devez être capable de vous imposer à Paris”.

Madrid, vraiment invincible ?

Les deux buts de Vinícius Júnior à Munich ont épargné au Real Madrid une première défaite en Champions League cette saison et lui ont laissé une belle statistique sur laquelle s’appuyer avant le match retour. Les Espagnols se sont qualifiés 23 fois sur 24 dernièrement, en compétitions de clubs de l’UEFA, après avoir fait match nul à l’aller à l’extérieur (la seule exception étant un quart de finale de la C1 1990/91 contre le Spartak Moscou), et se sont qualifiés cinq fois sur cinq après un nul 2-2 à l’aller à l’extérieur.

Impitoyables en Allemagne, le chemin vers la finale à Wembley leur semble grand ouvert. Le milieu de terrain Aurélien Tchouameni a déclaré : “Nous voulions une victoire, mais le plus important est que nous ayons maintenant un match retour au Bernabéu devant nos supporters. Nous savons que nous sommes la meilleure équipe du monde”. L’attaquant madrilène Rodrygo, quant à lui, sent que la dynamique est en faveur est du côté de son équipe : “Maintenant, nous nous retrouvons à Bernabéu avec tout à jouer, nous sommes chez nous, nous sommes impatients”.

Le Bayern déterminé

Ayant concédé le titre de champion d’Allemagne à Leverkusen, le Bayern joue gros au Bernabéu. Comme l’a dit l’attaquant Harry Kane : “On n’a plus que ça, cette compétition. Nous devons juste trouver un moyen de la gagner. Le Real Madrid à l’extérieur sera difficile à sortir, mais nous devons y aller avec une confiance totale et viser la victoire”.

Les Bavarois n’ont plus gagné à l’extérieur contre Madrid depuis sept matches (1 nul, 6 défaites), leur dernière victoire remontant à la demi-finale de la Champions League 2000/01 (1-0), un résultat qui les a mis sur la voie d’une victoire cumulée 3-1 et d’une finale où ils ont battu Valence aux tirs au but après un match nul 1-1 à Milan. Un précédent offre plus d’espoir encore : une seule fois auparavant, le Bayern a fait match nul 2-2 au match-aller à domicile dans une compétition européenne, en demi-finales de la Coupe Uefa 1995/96 contre Barcelone, lorsqu’il a remporté le match retour 2-1 et a remporté le trophée.

Alassane Cissouma

Calendrier demi-finales retours

Mardi 7 mai

PSG-Dortmund, 19 h GMT

Mercredi 8 mai

Real-Bayern, 19 h GMT

