Installé en France, Malamine Koné, PDG d’Airness, équipementier des Aigles du Mali, est à Bamako. L’homme d’affaires sera au stade du 26-Mars pour soutenir les Aigles du Mali qui joueront le match-aller pour le barrage de la coupe du monde 2022. Dans ses valises, Malamine Koné a amené plusieurs types de dons pour soulager les démunis à quelques jours du mois de ramadan.

« Je tiens à préciser que mes actions sociales n’ont aucun autre objectif que d’aider les plus fragiles et les plus démunis », a indiqué le PDG d’Airness, au cours d’une conférence de presse sur les raisons de sa visite au Mali. C’était, ce mercredi 23 mars, à son hôtel. Philanthrope depuis plus de 20 ans, Malamine Koné assure qu’il est important pour tout être humain de donner l’espoir aux autres quand Dieu vous en donne les moyens.

Plusieurs tonnes de riz, du sucre, des dattes ; plusieurs bidons d’huile alimentaire. Il est prévu pour cette journée de jeudi, plusieurs séances de remise de dons à différents endroits de Bamako. En plus des vivres, Malamine Koné était ce mercredi à la fédération malienne de football où il a animé une conférence de presse, au côté du président de la fédération. 500 Kits de football (maillot, short et chaussette), 100 ballons de football, 1 caisse enregistreuse, 4 mannequins (3 hommes, une femme) sont entre autres donations faites à la FEMAFOOT. Aussi, une boutique dédiée aux Aigles a été inaugurée près de la FEMAFOOT par les deux personnalités.

L’objectif principal de la visite de Malamine Koné au Mali, a-t-il affirmé, est d’apporter son soutien aux Aigles du Mali. Pour la première de son histoire, l’équipe nationale est qualifiée pour les barrages de la coupe du monde. Le Mali joue, ce vendredi, son match-aller contre la Tunisie. «C’est une chance pour le Mali d’être à ce stade, elle est méritée », a salué l’équipementier des Aigles.

Au programme de sa visite au Mali, Malamine Koné a prévu des audiences avec plusieurs personnalités dont le Colonel Assimi Goïta, président de la transition et le Premier ministre Choguel Kokalla Maiga. « Aujourd’hui, tout malien doit se mettre aujourd’hui à disposition du pays pour apporter des idées et l’aide qu’il peut pour que le pays se relève », a expliqué Malamine Koné, précisant le contour de ses audiences au sommet de l’Etat. En dehors du transfert de fonds, a conclu le PDG d’Airness, la diaspora malienne peut apporter son savoir-faire au développement de l’économie malienne.

Mamadou TOGOLA/maliweb.net

Commentaires via Facebook :