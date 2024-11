Mali : CAN 2025, Mozambique-Mali : La grande mobilisation autour des Aigles

La communauté malienne établie à Maputo est mobilisée depuis l’arrivée des Aigles, dimanche au Mozambique et ne jure que par la qualification de la sélection nationale, dès cette 5è journée des éliminatoires. Confiants, les supporters annoncent qu’ils seront présents en grand nombre, samedi au stade pour porter les hommes de Tom Saintfiet vers la victoire

Seibou Sambri KAMISSOKO

Depuis l’arrivée de la délégation malienne à Maputo dimanche dernier, c’est la grande mobilisation autour des Aigles, notamment du côté des Maliens établis dans la capitale mozambicaine. Dès l’arrivée de la délégation à l’Aéroport international de Maputo, les supporters ont annoncé la couleur, en réservant un accueil chaleureux aux hommes du technicien belge Tom Saintfiet. Les inconditionnels sont venus en grand nombre à l’aéroport et avaient à leurs côtés le consul du Mali au Mozambique, Aboubacar Draméra.

Presque tous étaient vêtus aux couleurs nationales et n’avaient qu’un seul mot à la bouche : la qualification des Aigles en terre mozambicaine, donc dès cette 5è et avant-dernière journée des éliminatoires. «Depuis qu’ils nous ont annoncé la date du match retour des Aigles contre les Mambas (surnom de la sélection mozambicaine), le consulat a sonné la mobilisation, en organisant une série de rencontres avec la communauté malienne de Maputo. Ces rencontres ont été tournées autour de la mobilisation et de la sensibilisation pour permettre aux Aigles d’aborder le match dans les meilleures conditions possibles. Les supporters sont prêts et nous sommes sûrs que le Mali se qualifie ici au Mozambique», a confié le consul Aboubacar Draméra.

Et le diplomate d’assurer que le capitaine Yves Bissouma et ses coéquipiers ne seront pas orphelins, ce vendredi au stade national de Maputo «car nous sommes déterminés à donner la réplique aux supporters mozambicains, tout en restant fair-play». Selon Aboubacar Draméra, toutes les dispositions sont prises par la commission accueil et le consulat du Mali au Mozambique pour éviter tout comportement susceptible de ternir l’image de notre pays.

«Nous sommes tous convaincus que cette équipe malienne a les moyens d’obtenir sa qualification ici. Les joueurs sont motivés et nous allons jouer notre partition. Nous sommes très confiants», a répété Aboubacar Draméra. Moussa Touré affiche également sa confiance et pense même connaître déjà le résultat du match. «Ce sera 2-0 pour le Mali», avance le grand supporter des Aigles. Du côté des joueurs, seize sont déjà arrivés à Maputo et l’équipe a effectué hier sa première séance d’entraînement.

Les joueurs présents sur place sont : Yves Bissouma (Tottenham, Angleterre) Aliou Dieng (Al-Okhdood, Arabie saoudite), Mamadou Fofana (Amiens, France), Cheick Oumar Konaté (Clermont Foot, France), Mohamed Camara (Al-Sadd SC , Émirats arabes unis), Mamadou Doumbia (Watford, Angleterre), Ibrahima Koné (Al-Okhdood, Arabie saoudite), Fodé Doucouré (Red Star, France), Djigui Diarra (Jeunes Africains, Tanzanie) Youssouf Koïta, Ousmane Diallo (Djoliba) et Fady S. Coulibaly (Stade malien).

Pour sa part, le sélectionneur national, Tom Saintfiet exprime sa satisfaction, quant aux conditions de voyage et d’hébergement de l’équipe. «Je suis très content, l’État nous a mis dans un très bon hôtel à Maputo. On est arrivé dimanche avec quelques joueurs et des membres du staff technique. La majorité des joueurs se trouve déjà sur place, le reste du groupe est attendu demain (aujourd’hui, ndlr). L’atmosphère est bonne au sein du groupe», se réjouit le technicien belge. Parlant de son adversaire, Tom Saintfiet indique que le Mozambique est une très bonne équipe qui occupe la deuxième place dans sa poule de qualification pour le Mondial 2026.

«Notre objectif reste la qualification pour la CAN 2025. Une victoire ou un match nul avec score de 2-2, nous suffira pour décrocher le ticket», explique Tom Saintfiet qui espère qu’il n’y aura aucun blessé avant ce choc dont l’enjeu principal est la première place de la poule. Les Maliens et les Mozambicains comptent, chacun 8 points après 4 journées de compétition, mais la sélection mozambicaine dispose d’une différence de mais favorable pour avoir accroché les Aigles 1-1 à l’aller disputé au stade du 26 Mars.

Envoyé spécial

