Le comité Exécutif de la fédération malienne de football (Femafoot) recadre Mohamed Magassouba après sa sortie malencontreuse sur Rfi Mandenka, où il a traité de « vils hommes» ceux qui critiquent le jeu des Aigles.

La fédération malienne de football (Femafoot) met en garde le sélectionneur national des Aigles du Mali. Mohamed Magassouba, qui n’avait pas apprécié les critiques contre le jeu produit par l’équipe nationale lors de la Can Camerounaise, a traité de vils hommes ceux qui s’adonnent à cette critique. Ce qui a suscité une grosse colère et d’indignation du public sportif malien qui parle de manque de respect.

Face à cette situation, la Femafoot est sortie de sa réserve et tape du poing sur la table. « Lors de votre récente intervention sur RFI Mandekan, vous avez tenu des propos discourtois et désobligeants, qui ont significativement suscité la colère au niveau des parties prenantes du football malien », écrit la femafoot dans une missive en date du 02 mars adressée à Mohamed Magassouba.

Cette attitude inopportune, juge l’instance dirigeante du football malien, est très assurément un sérieux désagrément pour la FEMAFOOT, qui souhaite et appelle plutôt à un rassemblement et à une grande mobilisation autour de la Sélection, pour une qualification historique à la Coupe du Monde. Tout en condamnant avec la plus grande fermeté lesdits propos, la Femafoot dit espérer que Mohamed Magassouba comprendra que « son rôle de sélectionneur national l’oblige à un devoir de réserve et de respect vis-à-vis du peuple malien ».

Après cette sortie de la Femafoot, on peut sans doute indiquer que les jours de Mohamed Magassouba à la tête des Aigles du Mali sont comptés. Puisque cette réaction musclée de la Femafoot intervient quelques semaines après la conférence de presse de son président Mamoutou Touré qui avait pointé du doigt la responsabilité de Mohamed Magassouba dans l’échec des Aigles à la cuvée camerounaise.

Selon plusieurs observateurs du football malien, la seule chance pour le coach Magassouba de rester à la tête de l’équipe est de la faire qualifier pour les phases finales de la coupe du monde. Autrement, il sera limogé, soulignent-ils. Pour aller au Qatar, le Mali doit se débarrasser de la Tunisie en double confrontation à la fin de ce mois de mars.

Abdrahamane SISSOKO/Maliweb.net

