Les équipes nationales U18 filles et garçons de Basketball après leur brillant parcours à l’Afro basket Madagascar 2022 où les filles ont été sacrées championnes d’Afrique et les garçons classés 3e de la compétition ont été accueillies par le ministre de la jeunesse, des Sports, chargé de la Construction citoyenne. C’était le mercredi 17 août au Palais des Sports, Salamata Maïga.

C’est dans une ambiance festive que les équipes nationales de basketball U-18 filles et garçons ont accueillies au Palais des Sports, Salamata Maïga. Un accueil à la dimension de la performance réalisée par les équipes nationales U18 filles et garçons de Basketball à l’Afro basket Madagascar 2022 où les filles ont été sacrées championnes d’Afrique et les garçons classés 3e de la compétition.

Avec le sacre des Aiglonnes et la 3e place occupée par les Aiglons, le Mali a désormais la mainmise sur le baseball de la catégorie d’âge en Afrique. Ce qui est le fruit d’un encadrement à la base. « Avec ce trophée, le Mali est désormais sur le toit du basketball africain », jubile le premier vice-président de la fédération malienne de basketball.

« Par cet exploit, vous avez honoré votre génération, vous avez honoré la jeunesse, vous avez honoré votre pays et vous l’avez honoré de la plus belle manière » a lancé le ministre de la jeunesse, des Sports et de la Construction citoyenne à l’endroit des joueuses. « Lorsqu’on défend les couleurs nationales, ce qui vaille est l’honneur et la dignité, et pour ça, même s’il faut notre sang, nous irons en avant, nous irons en courant, nous ferons le Mali », a déclaré Mossa Ag Attaher.

Ces propos du ministre Attaher ne sont pas sans rappeler avec ce qui s’est passé à Kigaly en juin où l’équipe nationale senior garçon a refusé de jouer les rencontres de la 3e fenêtre des éliminatoires de la coupe du monde pour non-paiement des primes des joueurs. Ce qui a valu l’exclusion du Mali de la 4e et dernière phase des éliminatoires de la coupe du monde de basketball, zone Afrique.

La disponibilité d’Orange-Mali à accompagner la FMBB

Le sacre des Aiglonnes et la médaille de bronze décrochée par les Aiglons est la récompense des efforts de la société de téléphonie mobile Orange-Mali auprès de la fédération malienne de basketball (FMBB). Sponsor officiel de la FMBB, la société de téléphonie est le premier partenaire du basketball malien. C’est ce qu’a déclaré la cheffe de division Communication Institutionnelle et Sponsoring d’Orange-Mali.

Doucouré Fatoumata Sangaré a salué la performance exceptionnelle des filles. Cette performance offre plus que jamais l’occasion de renforcer le partenariat entre Orange-Mali et la FMBB, a-t-elle assuré. Doucouré Fatoumata Sangaré a assuré la disponibilité de la société Orange-Mali à travailler en coordination avec la FMBB pour encore avoir de belles victoires et amener le Mali sur le toit de l’Afrique.

Il faut rappeler que le gouvernement a accordé des intéressements, en termes de motivation pour les performances exceptionnelles réalisées par les deux équipes. Ainsi chacune des filles et les membres de leur encadrement recevront la somme de cinq millions de FCFA. Quant aux garçons et leur encadrement, chacun d’eux recevra un million de Fcfa.

Abdrahamane SISSOKO/Maliweb.net

Commentaires via Facebook :