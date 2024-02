Dans le but d’éclairer l’opinion nationale sur la gestion des fonds reçus, l’Union nationale des associations des supporters des Aigles du Mali (UNASAM) a animé, mardi, une conférence de presse au stade Ouezzin Coulibaly. C’était sous l’égide de son président, Souleymane Diabaté.

Plus de 41,5 millions Fcfa, c’est le montant perçu par l’Union nationale des associations des supporters des Aigles du Mali (UNASAM) de la part des donateurs en vue de la campagne de la 34e Coupe d’Afrique des Nations-CAN- de football. Si une partie a servi de couvrir les dépenses des supporters à la CAN en Côte d’Ivoire et au Mali, l’association a décidé d’économiser 20 millions de FCFA en vue des échéances futures. Ce d’autant que le travail de l’UNASAM ne se limite pas à la CAN. Durant toute l’année, l’association est sollicitée par toutes les disciplines sportives du pays et ne perçoit pourtant de l’argent que pendant la CAN.

Le président de l’UNASAM a donné des détails sur l’utilisation des fonds et a salué les efforts du ministère de la Jeunesse et des Sports. Selon Souleymane Diabaté, le ministre Abdoul Kassim Ibrahim Fomba s’est personnellement battu pour un meilleur accompagnement de l’UNASAM à la CAN. « Le département des Sports a mis à notre disposition des cars. Nous étions au nombre de 151 personnes à prendre le départ de Bamako », a-t-il souligné. Et lorsqu’il y a eu un problème à la frontière ivoirienne, il a été réglé par le ministre qui s’est personnellement déplacé sur le lieu. En plus de l’argent, le département de la jeunesse a mis à la disposition des supporters à chaque rencontre des Aigles.

Des excuses

Concernant la polémique autour de la vidéo faite par le vice-président, Cheickna Demba, Souleymane Diabaté a indiqué qu’elle n’a pas été comprise. L’objectif, ce n’était nullement décrédibiliser qui que ce soit mais de demander une aide. « Nous avons été chassés par le bailleur de notre quartier général qui craignait des conséquences d’une éventuelle victoire des Aigles sur les Éléphants. Malgré les propositions et assurances, il a décidé de nous mettre à la porte », a-t-il expliqué.

C’est pourquoi, souligne-t-il, le vice-président a fait la vidéo pour solliciter une aide et attirer l’attention des uns et des autres sur la situation, sinon ce n’était nullement une question d’argent. « Si cela n’a pas été compris, nous présentons nos excuses au ministre Fomba, à toutes les autorités et à tout le peuple malien », a déclaré Cheickna Demba, qui affirme n’avoir aucune intention malveillante. La proximité entre le Mali et la Côte d’Ivoire a entraîné le déplacement de plusieurs centaines de personnes. Ce qui a rendu la gestion de la situation difficile, a expliqué Cheickna Demba.

Il faut aussi rappeler que l’UNASAM n’était présente qu’en Côte d’Ivoire seulement. Une partie des membres était restée à Bamako afin d’animer dans les FAN Zones CAN engendrant aussi des dépenses.

Abdrahamane SISSOKO/maliweb.net

