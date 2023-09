Mama Sidiki Doumbia et Lala Touré font leurs débuts avec le club espagnol du Spar Girona

Les joueuses maliennes vivent leurs premières minutes avec l’équipe catalane dans la Ligue féminine d’Endesa.

La joueuse Mama Sidiki Doumbia a fait ses débuts ce samedi avec le Spar Girona de la Ligue féminine espagnole d’Endesa. Son équipe a affronté Casademont Zaragoza, actuel champion de la Coupe de la Reine, au pavillon Príncipe Felipe. Malgré leurs tentatives, l’équipe catalane n’a pas pu arrêter le vent offensif de son rival (65-38).

Le match avait une double représentation malienne: Mama Sidiki Doumbia et Lala Touré se sont produites avec la communauté de Gérone. Dans le cas de la première, elle est restée sur le terrain pendant un total de 09:26 minutes pour contribuer 1 point (lancer franc) et capter 3 rebonds. Le deuxième a profité de 2:44 minutes pour ajouter 2 points (un panier) et 2 rebonds.

De cette manière, le plus haut concours espagnol s’engage sur le talent et le travail des jeunes femmes de notre pays. Les deux joueurs ont signé au Spar Girona en août dernier. Elles viennent tous deux du Spar Gran Canaria, le club avec lequel ils ont remporté la médaille d’or au Championnat d’Espagne Junior cet été. Là, elles ont également partagé une loge avec leurs compatriotes Sika Koné et Aya Touré.

A noter que les athlètes ont participé à la Coupe du monde de basket féminin U17 FIBA ​​en 2022, où elles ont défendu le maillot du Mali au niveau international.

