Manchester City – Chelsea (0-1) : Havertz offre sa deuxième Ligue des champions aux Blues

City n’était pas en reste et se procurait des occasions par Raheem Sterling (8e), Kevin De Bruyne (27e) et Kyle Walker (30e).

Silva blessé, Havertz buteur

Un des faits autres marquants de premier acte était la blessure de Thiago Silva, touché aux adducteurs, qui laissait sa place à Andreas Christensen (39e).

Ce coup dur n’entravait en rien le moral et la bonne marche des Londoniens. En effet, trois minutes avant la mi-temps, Chelsea ouvrait la marque en profitant d’un trou béant dans la défense de City. Au départ de l’action, Edouard Mendy, le portier des Blues, trouvait Mount au milieu de terrain. Ce dernier lançait en profondeur Kai Havertz, totalement oublié par la défense adverse, et qui pouvait filer seul au but pour tromper Ederson (1-0, 42e).

Le visage tuméfié de De Bruyne

Malgré un but de retard à la pause, Pep Guardiola ne modifiait pas ses plans pour la deuxième période. Mais il allait finalement devoir s’y résoudre en raison d’un coup du sort. Après un duel avec Rüdiger, De Bruyne restait au sol, sonné. L’international belge avait reçu un coup au visage et quittait le terrain avec le visage tuméfié (59e). Gabriel Jesus le remplaçait une minute plus tard.

Manchester City poussait pour arracher l’égalisation mais Azpilicueta effectuait un tacle salvateur devant Mahrez (69e), puis c’est Ben Chilwell qui dégageait son camp en catastrophe (74e).

Entre temps, à force de pousser, City s’exposait aux contre-attaques de Chelsea. Pulisic, entré en jeu à la place de Werner (à la 66e minute) manquait même la balle du 2-0 après avoir bénéficié d’un caviar de Havertz (73e).

La revanche de Tuchel

La fin de match était irrespirable avec une énorme occasion pour Mahrez (90+6e) mais Chelsea ne craquait pas et les Londoniens exultaient de joie au coup de sifflet final après sept minutes d’arrêt de jeu.

Cette victoire de Chelsea est aussi une revanche pour son entraîneur, Thomas Tuchel, arrivé en cours de saison chez les Blues après avoir été viré par le PSG en décembre, club avec lequel il s’était incliné en finale de la Ligue des champions l’année dernière (contre le Bayern Munich). Hasard du destin, son prédécesseur à la tête du PSG, Unai Emery, qui avait lui aussi échoué dans la quête de la C1, s’est imposé mercredi soir en finale de la Ligue Europa avec Villarreal.

