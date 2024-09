Matérialisation du concept “Mali Kura” : Le rôle-clé du ministre Abdoul Kassim Fomba dans les Réformes de la Jeunesse, du Sport et de la Citoyenneté

Sous la houlette du Colonel Assimi Goïta, président de la Transition au Mali, une vision audacieuse se dessine. Il s’agit bien sûr d’un Mali nouveau, un “Mali Kura” vœu nourri par la plupart de ses concitoyens. Cette ambition se fonde sur une jeunesse dynamique et engagée, considérée comme le moteur des réformes et du développement du pays. Pour concrétiser cette vision, Abdoul Kassim Fomba a été désigné à la tête du ministère de la Jeunesse et des Sports. Depuis sa prise de fonction, en juillet 2023, il a mené à bien mission par un engagement sans faille et une méthodologie pragmatique qui se décline en trois axes prioritaires : Jeunesse et Citoyenneté, Village d’opportunités et Sport citoyen.

Une jeunesse malienne au cœur de la transition

La place centrale de la jeunesse dans cette transition est indiscutable. Conscient de ce rôle essentiel, le ministre Fomba a mis en œuvre plusieurs projets-phares, à commencer par la Brigade Citoyenne, un programme qui mobilise les jeunes dans des actions civiques et communautaires, renforçant ainsi leur sentiment d’appartenance et d’engagement.

En parallèle, le Camp national des Pionniers, organisé en septembre 2023 après 21 ans d’interruption, a permis d’inculquer aux jeunes participants les valeurs de patriotisme et de cohésion sociale. Cette initiative a rassemblé les jeunes autour d’un objectif commun : contribuer au renforcement de l’unité nationale.

Un autre projet emblématique, les Vacances Citoyennes, s’est déroulé à Mopti en septembre 2023. Ces vacances éducatives ont visé à améliorer le cadre de vie des communautés à travers l’engagement des jeunes. Le ministre Fomba a également organisé des rencontres citoyennes dans les universités et les communautés pour écouter et recenser les préoccupations des jeunes maliens, afin de mieux répondre à leurs besoins.

Le ministre a en outre réactivé le Conseil National de la Jeunesse du Mali (CNJ-Mali), avec la création d’un comité de normalisation en octobre 2023, et le lancement des États Généraux de la Jeunesse à travers tout le pays. Ces États Généraux ont permis de recueillir les aspirations de la jeunesse malienne, en intégrant des voix issues des régions et de la diaspora. Les recommandations recueillies ont été transmises aux instances concernées pour une mise en œuvre concrète.

Le Village d’opportunités : former et autonomiser les jeunes

Le deuxième axe majeur de la feuille de route du ministre Fomba est le Village d’opportunités, un programme ambitieux destiné à doter les jeunes des compétences nécessaires pour leur intégration économique. Parmi les actions-phares, une formation en éducation financière a été dispensée à 30 jeunes. Par ailleurs, 250 jeunes femmes ont bénéficié d’une formation sur la santé de la reproduction et la prévention des violences basées sur le genre. Le programme a aussi permis de suivre et d’accompagner 500 jeunes entrepreneurs dans la réalisation de leurs projets, avec des financements allant jusqu’à 2500 dollars par bénéficiaire. Un partenariat avec le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) a également permis la formation de milliers de jeunes dans diverses disciplines, en particulier dans l’entrepreneuriat. Ces initiatives visent à réduire le chômage des jeunes et à les rendre acteurs de leur propre avenir.

Le Sport citoyen : un levier pour la cohésion sociale

Le sport est perçu par le ministère comme un vecteur puissant de cohésion sociale. Abdoul Kassim Fomba a lancé une série d’initiatives pour promouvoir le Sport de Masse, notamment à travers des marches sportives citoyennes organisées chaque mois, avec pour ambition de renforcer le vivre-ensemble au Mali. Le ministre a aussi œuvré pour le développement des disciplines sportives peu connues, en organisant des compétitions régionales afin de promouvoir la diversité sportive dans tout le pays.

Sur le plan international, le ministère a organisé plusieurs événements sportifs d’envergure, dont le tournoi international de Shou Bo à Paris, où le Mali a brillé en remportant plusieurs médailles. Le Mali a également excellé dans les compétitions africaines, en particulier lors des Jeux Africains 2024 au Ghana, où il a remporté le trophée de basket-ball 3×3.

Fomba s’est également engagé dans une politique de professionnalisation du sport malien, en collaborant avec le Comité national olympique et les fédérations nationales. La préparation de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2023 en Côte d’Ivoire a été un autre chantier important, avec une mobilisation nationale pour soutenir les Aigles du Mali.

Un engagement citoyen exemplaire

Le concept de “Mon Quartier Propre”, lancé par le ministre Fomba, est une initiative novatrice qui vise à promouvoir un environnement sain et propre à travers tout le pays. Ce programme mobilise chaque citoyen pour assainir son quartier, créant ainsi un cadre de vie plus agréable tout en renforçant la cohésion sociale. Le ministère s’est également impliqué dans la campagne digitale “Ma voix de jeune compte”, un projet visant à encourager la participation active des jeunes aux dialogues nationaux. Cette initiative a mobilisé des milliers de jeunes à travers les réseaux sociaux et lors des événements physiques, démontrant la capacité de Fomba à fédérer la jeunesse autour des grands enjeux nationaux.

Un bilan positif et des perspectives prometteuses

Au terme de sa première année à la tête du ministère de la Jeunesse et des Sports, Abdoul Kassim Fomba a su insuffler une nouvelle dynamique au sein de la jeunesse malienne. Grâce à une approche pragmatique et inclusive, il a mobilisé les jeunes à travers des projets citoyens, leur offrant des opportunités de formation et d’insertion professionnelle, tout en plaçant le sport au cœur du processus de cohésion sociale. Son action s’inscrit pleinement dans la vision du Mali Kura, où chaque jeune est appelé à devenir un acteur-clé du renouveau du pays. À travers ses initiatives, le ministre Fomba a démontré que la jeunesse malienne, lorsqu’elle est correctement encadrée et valorisée, est capable de relever les défis les plus ambitieux, contribuant ainsi à la construction d’un Mali uni, solidaire et prospère.

« Mon quartier propre », un concept pour un cadre de vie durable : Un projet ambitieux pour un Mali plus sain

Le Ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l’instruction civique et de la construction citoyenne, Abdoul Kassim Fomba, a lancé un concept novateur baptisé « Mon quartier propre ». Ce projet ambitieux vise à transformer chaque quartier du Mali en un modèle de propreté, de cohésion sociale et de respect de l’environnement, en mobilisant la population à plus d’engagement citoyen. L’objectif est de créer un cadre de vie sain et durable, où l’implication civique et l’innovation sont au cœur de la gestion de l’assainissement.

Mobilisation et engagement citoyen

À travers ce concept, le ministre Fomba mise sur l’implication de la jeunesse malienne, qui a démontré sa capacité à relever les défis, quel que soit le contexte. « Mon quartier propre » s’articule autour de 83 quartiers à Bamako et dans ses environs, répartis sur plusieurs communes. Parmi les zones concernées, on retrouve des quartiers emblématiques tels que Banconi, Korofina, Djelibougou, Bagadadji, Niaréla, Lafiabougou et Bacodjicoroni. À cela s’ajoutent des localités de Kati et de la commune de Mandé.

Une compétition citoyenne pour des quartiers exemplaires

L’un des moteurs de cette opération est l’organisation d’une compétition inter-quartiers pour élire « le quartier le plus propre ». L’objectif est de stimuler l’engagement collectif autour de la propreté et du bien-être, en renforçant les actions de sensibilisation, d’assainissement et de curage dans les quartiers. Les résultats attendus sont nombreux : des quartiers mieux entretenus, un engagement citoyen accru, et une amélioration notable de la santé publique et de la qualité de vie des résidents.

Un projet à l’échelle nationale

L’initiative s’étend bien au-delà de la capitale. À ce jour, 15 régions du Mali se sont engagées dans cette opération, parmi lesquelles Kayes, Koulikoro, Sikasso, Ségou, Mopti, et Tombouctou. Chaque région participe activement à la réalisation des objectifs du projet.

Soutien administratif et politique

Le succès de l’opération « Mon quartier propre » repose également sur un large soutien institutionnel. Plusieurs ministères, dont ceux en charge de l’Environnement, des Transports et de l’Instruction civique, ainsi que les gouvernorats, les maires et les chefs de quartier, sont mobilisés pour accompagner cette initiative. Des leaders communautaires, religieux, ainsi que des Groupements d’Intérêts Économiques (GIE) se sont également engagés à soutenir cette transformation.

Vers un Mali plus propre et sain

Grâce à cette opération d’envergure, le Mali espère non seulement améliorer l’environnement immédiat des citoyens, mais également renforcer la cohésion sociale et l’engagement civique, en plaçant les jeunes au cœur du changement. « Mon quartier propre » représente ainsi un pas décisif vers un Mali plus sain, où il fait bon vivre.

Cinq stades aux normes internationales : un pas de plus vers l’excellence sportive

Le Mali se dote de cinq stades aux normes internationales, consolidant ainsi ses infrastructures sportives. Il s’agit des stades du 26 mars à Bamako, Mamadou Konaté, Babemba Traoré à Sikasso, Abdoulaye Makoro Sissoko à Kayes et Baréma Bocoum à Mopti. Ces équipements de pointe permettent au pays de renforcer sa position sur la scène sportive africaine. En plus de ces stades homologués, d’autres infrastructures devraient suivre avec l’appui du ministère de la Jeunesse et des Sports. Parmi eux, le stade Salif Kéita Domingo de Kati et le futur stade de Tombouctou, dont la construction est déjà lancée. L’annonce a été faite par le ministre de la Jeunesse et des Sports, Abdoul Kassim Fomba, lors du Conseil des ministres du 18 septembre 2024.

Cette séance gouvernementale a également permis au ministre de faire un point sur la 4è Edition de la Coupe Assimi Goïta, une compétition de football visant à promouvoir la cohésion et la solidarité entre les jeunes, tout en renforçant les relations entre les institutions de la République à travers le sport. La compétition a vu la participation des équipes des ligues régionales de football des différentes régions du Mali ainsi que des institutions comme la Présidence, le Gouvernement et le Conseil National de Transition (CNT). La finale, qui a opposé l’équipe du CNT à celle de Koulikoro, s’est tenue le 23 septembre 2024 au Stade Mamadou Konaté.

Un bilan sportif continental éclatant

Le sport malien en général s’est illustré de manière exceptionnelle sur la scène continentale, notamment en basketball et en gymnastique aérobic. Les équipes nationales U-18 de basketball, filles et garçons, ont brillé lors des championnats d’Afrique organisés en Afrique du Sud, décrochant des titres continentaux. Ces équipes, encouragées avant leur départ par le ministre Abdoul Kassim Fomba, ont remporté leurs finales face au Nigeria et au Cameroun, se qualifiant ainsi pour la Coupe du Monde U-19. Les performances individuelles ont également été saluées, avec Oumou Koumaré, désignée meilleure joueuse, marqueuse et tireuse à trois points chez les filles, et Youssouf Mamby Traoré, sacré meilleur joueur du tournoi chez les garçons.

Le Mali s’est également distingué lors du 18è Championnat africain de gymnastique aérobic, qui s’est tenu du 15 au 18 septembre 2024 en Égypte. L’équipe nationale malienne a décroché trois Médailles d’or et une de Bronze, se classant première de la compétition. Ces résultats viennent couronner les efforts des fédérations sportives maliennes, soutenues par l’État, pour la promotion et le développement du sport dans le pays. Ces exploits sportifs réconfortent la nation en général et du ministre Abdoul Kassim Fomba en particulier tout en positionnant le Mali comme un acteur majeur du sport en Afrique.

Drissa Togola

