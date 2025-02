Mercato: Neymar contredit l’annonce de son père

Neymar a répondu à l’emballement naissant, suscité par les déclarations hâtives de son père, qui avait laissé entendre qu’il pourrait rester plus de cinq mois à Santos.

Neymar (33 ans) a enfin marqué, mais il ne veut rien précipiter. “Allons-y doucement”, a déclaré l’international brésilien (79 buts en 128 sélections) alors qu’on l’interrogeait déjà sur la possibilité de le voir prolonger à l’issue de son contrat avec Santos, qui court sur cinq mois. Une hypothèse émise par son père, laquelle a peut-être été mal comprise, d’où la nécessité de clarifier la position du clan Neymar. “Bien que le contrat ne dure que cinq mois, notre projet ne se limitera pas à cette période, nous ne sommes pas venus ici pour ensuite partir cinq mois après”, avait indiqué Neymar Sr.

“Le contrat que nous avons conclu, nous l’avons fait en pensant l’un à l’autre. L’un aide l’autre”, a expliqué le joueur. “Santos m’aide, il m’a ouvert des portes pour que je redécouvre le football. Je ne voulais pas signer un long contrat parce que je ne savais pas comment j’allais revenir, comment j’allais me sentir. Tout peut arriver…”

Selon la presse catalane, le Barça ne serait plus formellement opposé à un retour de la meilleure version de Neymar, si tant est qu’elle puisse encore exister sous la forme qui était la sienne quand le joueur a débarqué au PSG. En attendant, le prodige brésilien tente de s’en approcher à Santos, et il y parvient par séquences, avec des actions de classe.

Neymar: “Nous allons profiter de chaque moment”

Encore très loin de son meilleur niveau physique, Neymar a débloqué la situation face à une équipe de quatrième division la nuit dernière, lors d’un match du championnat de l’Etat de Sao Paulo, Agua Santa. Il a ouvert la marque sur un penalty qu’il avait lui-même obtenu avec un très bel enchaînement, inscrivant son 139 e but en 234 matchs disputés sous les couleurs de Santos. En plus de son but, Neymar a offert une passe décisive.

Il a surtout mis fin à une longue période de disette, lui qui n’avait plus marqué depuis le 3 octobre 2023. Il portait alors les couleurs du club saoudien d’Al-Hilal, qu’il a quitté pour revenir dans son pays, après un an et demi d’une nouvelle aventure gâchée par les blessures.

“Santos connaît l’amour que je porte à ce club, le respect que je lui porte”, a réagi Neymar la nuit dernière. “Tant que je serai sur le terrain, et c’est ce que j’aime, je me donnerai à 100 %. Nous allons profiter de ce moment, à chaque match. C’est le début d’une grande ère pour Santos, j’en suis sûr. Santos va se relever et revenir au sommet, là où il mérite d’être.”

Par: RMC Sport

