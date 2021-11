Réunie vendredi au Caire en assemblée générale extraordinaire, la Confédération africaine de football (CAF) a entériné plusieurs décisions importantes. Parmi elles, la date du tirage au sort des barrages de la Coupe du monde 2022. Alors que la date du 18 décembre a longtemps été évoquée, l’instance a pris tout le monde de cours en annonçant que le tirage aura lieu entre le 22 et le 26 janvier prochains, soit pendant la CAN au Cameroun.

Pour rappel, les 10 qualifiés en barrages sont le Sénégal, la Tunisie, le Maroc, l’Algérie et le Nigeria (têtes de série), puis l’Egypte, le Ghana, le Cameroun, le Mali et la RD Congo (non-têtes de série).

Les 5 barrages se dérouleront en mars prochain, sous la forme de doubles confrontations aller-retour, et les 5 vainqueurs valideront leur billet pour le Qatar. Afin de limiter les erreurs d’arbitrage, la CAF a ajouté que l’utilisation de la VAR sera obligatoire pour ces barrages. Ce qui signifie que chaque pays en lice devra disposer d’un stade équipé ou accepter de délocaliser son match.

La CAF apporte son soutien au Mondial biennal

Alors que l’UEFA et la Conmebol (Amérique du Sud) ont critiqué avec virulence son projet d’organiser la Coupe du monde tous les deux ans, la Fédération internationale de football (FIFA) a vu la Confédération africaine de football (CAF) apporter son soutien à la «décision du Congrès de la FIFA de mener une étude de faisabilité» pour une Coupe du monde biennale. Les responsables de 54 pays membres de la CAF ont tous soutenu cette proposition à l’unanimité, à l’issue d’un vote vendredi dernier à l’occasion de l’assemblée générale de l’instance au Caire. Un verdict pas vraiment étonnant puisque la présence à cette assemblée de Gianni Infantino, président de la FIFA, et d’Arsène Wenger, directeur du développement du football mondial et grand artisan de cette réforme, en disait long…

Mais une Coupe du monde tous les deux ans pourrait-elle avoir lieu sans toucher à la périodicité de la CAN, organisée elle aussi tous les deux ans. Le président de la CAF Patrice Motsepe s’est bien gardé de rentrer dans les détails concernant ce sujet sensible. «La principale compétition pour l’Afrique, qui est la CAN, continuera avec certitude», a assuré le Sud-Africain avant de nuancer ses propos. «Une partie du processus doit consister à s’assurer que les joueurs ne joueront pas plus de matchs qu’auparavant. Il y aura une révision fondamentale des compétitions ainsi que des structures qui existent depuis de nombreuses années». Des propos pas forcément encourageants pour cette bonne vieille CAN…

