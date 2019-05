Le tournoi démarre aujourd’hui en Pologne. Au total, 24 pays, dont le Mali, sont en lice pour la couronne mondiale. Place au spectacle !

Une coupe du monde sans le Brésil. C’est seulement la troisième fois depuis le lancement de la compétition par la FIFA (1977) que cela arrive. La première fois, c’était en 1979, la deuxième fois en 2013 et la dernière fois, il y a juste deux ans (2017). Mais c’est seulement la première fois que le «grand» Brésil rate la qualification deux fois consécutivement (2017, 2019).

Qui l’eut cru, quand on sait que les Brésiliens ont été sacrés cinq fois dans cette même compétition et ne sont devancés au palmarès que par l’Argentine, recordman avec ses six couronnes ? C’est dire si l’absence du Brésil est un coup dur pour cette 22è édition du Mondial et pour les nostalgiques du beau jeu, la marque de fabrique des Auriverde. Mais le Brésil n’est pas le seul absent du Mondial, sept autres anciens vainqueurs n’ont pas réussi à se qualifier et manquent à l’appel. Il s’agit de l’Angleterre (2017), de la Serbie (2015), du Ghana (2009), de l’Espagne (1999), de l’ex-URSS (1977), de l’ex-Yougoslavie (1987) et de l’ex-Allemagne de l’ouest (1981). Une liste galactique, en somme.

Malgré l’absence de ces huit nations, le spectacle devrait être au rendez-vous et la fête s’annonce belle. En tout cas, l’un des charmes de la Coupe du monde U20, ce sont les surprises et on s’en est encore aperçu lors des trois dernières éditions, avec les sacres de la France (2013), de la Serbie (2015) et de l’Angleterre (2017). Question : cette année verra-t-elle la consécration d’un nouveau pays ? La question mérite d’être posée, même si au papier, deux pays semblent se détacher du lot. Il s’agit de l’Argentine qui a été sacrée six fois et du Portugal qui s’est hissé deux fois sur le toit du monde. Jugée à travers son palmarès, l’Argentine fait figure d’équipe à battre, surtout avec l’absence du grand rival brésilien. De 1995 à 2007, les Argentins ont collectionné cinq titres, mais depuis douze ans, l’Albiceleste junior n’a plus gouté à la joie de la victoire.

Cela commence à dater et les Argentins seront d’autant plus motivés qu’un sacre en Pologne leur permettrait de faire le trou avec leur meilleur ennemi, le Brésil. La sélection argentine s’est adjugée le titre mondial dès sa première participation à la phase finale en 1979 au Japon. Elle comptait alors dans ses rangs un certain Diégo Maradona, ainsi que Ramón Díaz. Vice-championne du monde au Mexique 1983 – son unique finale perdue -, l’Argentine a ensuite décroché le titre mondial au Qatar (1995), en Malaisie (1997), chez elle en 2001, aux Pays-Bas (2005) et au Canada (2007). Lionel Messi, Sergio Agüero, Juan Román Riquelme, Pablo Aimar, Javier Saviola, Juan Pablo Sorin et Esteban Cambiasso ont tous été champions du monde U-20 avec l’Argentine.

Derrière l’Argentine, on peut placer le Portugal qui est devenu un habitué des phases finales (11 participations) et qui abordera le Mondial auréolé du titre de champion d’Europe. Les juniors portugais pourront également compter sur l’expérience et le savoir-faire du technicien Hélio Sousa qui a conduit les U17 de son pays au sacre dans le championnat d’Europe de la catégorie, avant de récidiver avec la même génération au championnat d’Europe U19. Derrière les Argentins et les Portugais, c’est ouvert et plusieurs pays peuvent bousculer la hiérarchie, voire prétendre à la couronne mondiale. Entre autres on peut citer le Mexique, l’Uruguay, le Japon, la Pologne.

Et les quatre représentants africains, à savoir le Mali, le Sénégal, le Nigeria et l’Afrique du Sud ? Si l’on ne devrait s’en tenir qu’au passé de la compétition, le Nigeria apparaît comme l’équipe la mieux placée pour aller le plus loin possible. En effet, c’est la douzième fois que la sélection nigériane se qualifie pour la phase finale et les Flying Eagles ont atteint trois fois le dernier carré (1985, 1989, 2005). En 1989 et 2005, l’équipe s’est même hissée en finale, mais a échoué face, respectivement au Portugal et à l’Argentine. Mais ces statistiques de la sélection nigériane font partie du passé et force est d’admettre que depuis quelques années le football de catégorie d’âge du Mali est devenu l’un des plus compétitifs, voire des plus enviés du continent.

En attestent les trois titres de champion d’Afrique (deux chez les U17, un pour les U18) conquis par notre pays entre 2015 et 2019 et la troisième place mondiale remportée au dernier Mondial par la sélection nationale cadette, avec en prime le titre de meilleur joueur de la compétition, décerné à Adama Traoré.

Les juniors maliens n’ont donc plus de complexe à se faire, ils sont à leur 7è participation à la Coupe du monde et se sont déjà frottés à toutes les grandes nations. Et ces Aiglons, version Mamoutou Kané «Mourlé» ont d’autant de raisons d’y croire qu’ils sont champions d’Afrique et comptent dans leur rang plusieurs éléments qui évoluent dans les championnats européens. En tout cas, le capitaine Clément Boubacar Kanouté et ses coéquipiers le martèlent à qui veut l’entendre, leur ambition est d’écrire leur propre histoire en Pologne et se battront pour ça. La sélection nationale U20 est logée dans le groupe E, où elle en découdra avec le Panama, l’Arabie Saoudite et la France. Lors de leur première sortie, les champions d’Afrique affronteront le Panama, avant de se frotter à l’Arabie Saoudite et de boucler la phase de poules contre la France. Les deux premiers de la poule se qualifient pour les huitièmes de finale, ainsi que les quatre meilleurs troisièmes des six groupes.

Vice-champion d’Afrique, le Sénégal nourrit également de grandes ambitions pour cette 22è édition de la Coupe du monde et devraient être à la hauteur de leur réputation. Non seulement la sélection sénégalaise dispose d’un effectif de qualité, mais elle regorge également d’individualités qui ont émerveillé plus d’un lors de la dernière CAN de la catégorie.

Il a fallu une grande équipe du Mali pour priver les Lionceaux du titre de champion d’Afrique. Après cette grosse désillusion (défaite aux tirs au but face aux Aiglons), le Sénégal a à cœur de se racheter au Mondial et on peut faire confiance aux vice-champions d’Afrique pour porter haut le drapeau de leur pays. En revanche, la tâche s’annonce plus compliquée pour l’Afrique du Sud qui devra déjà s’extraire d’un groupe F très difficile, avec la présence de deux anciens vainqueurs de la compétition, l’Argentine et le Portugal et des redoutables Coréens.

Pour mémoire, 24 pays participent à cette 22è édition de la Coupe du monde U20 et c’est la première fois que la Pologne organise le tournoi.

Souleymane B. TOUNKARA

LA COMPOSITION

DES POULES

Groupe A : Pologne, Colombie,

Tahiti, Sénégal

Groupe B : Mexique, Italie, Japon, Équateur

Groupe C : Honduras, Uruguay,

Nouvelle-Zélande, Norvège

Groupe D : Qatar, Nigeria, Ukraine, États-Unis

Groupe E : Panama, Mali, France, Arabie Saoudite

Groupe F : Portugal, République de Corée, Argentine, Afrique du Sud

LE CALENDRIER

Jeudi 23 mai

16h : Tahiti-Sénégal

16h : Mexique-Italie

18h30 : Pologne-Colombie

18h30 : Japon-Equateur

Vendredi 24 mai

16h : Qatar-Nigeria

16h : Honduras-Nouvelle-Zélande

18h30 : Uruguay-Norvège

18h30 : Ukraine-USA

Samedi 25 mai

13h30 : Portugal-République de Corée

16h : France-Arabie Saoudite

16h : Panama-Mali

18h30 : Argentine-Afrique du Sud

Dimanche 26 mai

13h30 : Mexique-Japon

16h : Equateur-Italie

16h : Sénégal-Colombie

18h30 : Pologne-Tahiti

Lundi 27 mai

16h : Qatar-Ukraine

16h : Honduras-Uruguay

18h30 : USA-Nigeria

18h30 : Norvège-Nouvelle Zélande

Mardi 28 mai

16h : Portugal-Argentine

16h : Panama-France

18h30 : Afrique du Sud-République de Corée

18h30 : Arabie Saoudite-Mali

Mercredi 29 mai

16h : Equateur-Mexique

16h : Italie-Japon

18h30 : Colombie-Tahiti

18h30 : Sénégal-Pologne

Jeudi 30 mai

16h : Nouvelle-Zélande-Uruguay

16h : Norvège-Honduras

18h30 : Nigeria-Ukraine

18h30 : USA-Qatar

Vendredi 31 mai

16h : Mali-France

16h : Arabie Saoudite-Panama

18h30 : République de Corée-Argentine

18h30 : Afrique du Sud-Portugal

HUITIÈME DE FINALE

Dimanche 2 juin

15h30 : 1B-3ACD

18h30 : 2A-2C

Lundi 3 juin

15h30 : 1C-3ABF

15h30 : 1D-3BEF

18h30 : 1A-3CDE

Mardi 4 juin

15h30 : 2B-2F

15h30 : 1E-2D

18h30 : 1F-2E

QUARTS DE FINALE

Vendredi 7 juin

13h30 : W38-W41

16h30 : W37-W44

Samedi 8 juin

15h30 : W43-W40

18h30 : W42-W39

DEMI-FINALES

Mardi 11 juin

16h30 : W45-W46

19h30 : W47-W48

MATCH POUR LA 3È PLACE

Vendredi 14 juin

19h30 : RU49-RU50

FINALE

Samedi 15 juin

17h : W49-W50

