“… Le football ségovien revient de loin par la grâce de Dieu et de ses acteurs sportifs”

Le renouveau du football du Mali est lancé. La nouvelle équipe de la Ligue régionale de football de Ségou s’y était engagée lors de la campagne électorale de 2022. Après une année sportive, non seulement Ségou fut la capitale du football national mais aussi la Ligue de football de Ségou est consacrée Ligue pilote au vu de ses performances et des initiatives. Le Président, Moustaph Maïga, tire le bilan d’un an de mandat et se projette sur la seconde année, non sans revenir sur le scrutin du 29 août qui permettra de mettre en place un nouveau bureau fédéral. Entretien !

Aujourd’hui-Mali : La saison sportive 2022-2023 s’est achevée. Elle consacre un an de votre mandat. Quels sont les grands faits ?

Moustaph Maïga : Oui, c’est une saison sportive régionale qui est derrière nous depuis le 4 juin après avoir commencé, dans la pratique, pour la première fois, depuis le 1er octobre 2022. Elle s’est poursuivie avec le championnat national grâce à la montée en D1 des dames que Ségou organise intégralement et ce fut une première à l’intérieur du pays. Du coup, peut-on dire que c’est la plus belle saison sportive de Ségou contemporain. Nous avons respecté à la lettre tous nos engagements prescrits dans notre programme de campagne électorale. Nous avons organisé des compétitions inédites. Nous avons fait de Ségou la capitale du football national avec une double demi-finale de Coupe du Mali et un derby délocalisé en plus du couronnement qu’est l’organisation de la montée en D1 des dames. Sincèrement, il faut être un détracteur du football ségovien pour ne pas comprendre que le football ségovien revient de loin par la grâce de Dieu et de ses acteurs sportifs qui ont compris qu’il ne faut plus que notre sport roi soit géré par procuration.

Quelles ont été les activités phares de cette saison sportive ?

Avant d’en parler, commençons avec le sacre que nous avons offert à Ségou dès la fin de notre plébiscite car il faut encore rappeler à certains, l’élection du 6 août 2022 a été validée avec un candidat, le président sortant n’a jamais été candidat, frappé par une inéligibilité (Article 43.6 que le TAS qu’il a saisi gauchement a considéré sans objet) et qu’il s’est mélangé les pédales pour faire recours, donc sans succès, preuve de la carence administrative du bureau sortant après 13 ans de règne.

Dès la fin de l’élection du 6 août 2022 donc, et dans l’intersaison 2021-2022, nous avions été amenés à faire participer Ségou au premier championnat national des cadets (U17) avec 12 équipes dont le quatuor de Bamako.

Notre sélection a remporté le titre en septembre 2022 et ce fut le premier Trophée de Ségou football depuis l’indépendance. Un succès qui nous condamnait davantage à démarrer et réussir la nouvelle saison sportive 2022-2023, surtout que les juniors gagnaient la 4e place sur 12 lors du championnat national de leurs catégories qui succéda à celui des U17.

Nous étions habitués depuis 2 décennies à démarrer notre saison sportive dans la pratique en février ou mars de l’année si bien que la saison sportive sur 2 ans ne dure que 3 ou 4 mois car elle finit en juin ou juillet. Cet impair fut corrigé avec un superbe démarrage le 1er octobre 2022 entre une sélection de D2 régionale et l’AS Bakaridjan pendant qu’on lançait la nuit le 1er championnat régional de Futsal. Cette compétition a pu se tenir durant Pâques avec le sacre de Barouéli et le 1er championnat régional féminin s’est aussi déroulé en janvier et février avec le sacre de Tériya AC de San qui a pu monter en D1 récemment.

Le 1er championnat régional des jeunes dans la catégorie U17 s’est étendu sur deux mois et s’est joué en conférences (Bani et Niger) et Barouéli s’est adjugé le trophée.

Avant, la saison sportive fut meublée de la Coupe Jem.Mali remportée par AS Pelengana et la 1re édition de la Coupe de la Ligue dotée du Trophée du gouverneur de Ségou, revenue à AS JSM de San.

Nous avons organisé la Coupe du Mali, phases District et Ligue dans les délais mais surtout à une période habituelle, Décembre, preuve que les clubs ont désormais le réflexe de s’organiser avant et nous avons déroulé notre championnat régional qui s’est terminé en apothéose, le sacre de ASAC, avec une Nuit des sportifs originale où le mérite a triomphé, 11 Trophées du nom de notre ami regretté Douba Dembélé, chacun des lauréats a bénéficié d’un Trophée et d’une enveloppe de 50 000 F CFA. Pour nous, la saison sportive fut pleine, surtout quand on sait qu’on a délocalisé bien de matchs de l’AS Bakaridjan à Ségou (comme promis), après 7 ans, tous gagnés en Ligue 1 sans compter les demi-finales de la Coupe du Mali et le classico Djoliba-Stade.

Sous quel signe vous placez votre seconde année ?

Après avoir démontré qu’il est possible de réussir des compétitions toute l’année sportive avec un peu d’engagement et d’initiatives, il nous paraît bon de rendre vivables nos instances sportives locales, précisément les districts des cercles. Ils sont dans une léthargie due aux divisions et surtout le manque de formation. Déjà en début septembre avec la décision de la Commission électorale d’instance de la Fédération malienne de football, nous allons normaliser celui de Ségou et celui de Barouéli. Le blocage de Niono et Macina devrait être derrière nous avant le début de la saison sportive 2023-2024. Ainsi, ces instances sportives locales pourront être des locomotives de la promotion du football ségovien avec le wagon de la Ligue qui poursuivra son élan de l’an dernier.

L’élection du bureau fédéral est prévue pour le 29 août prochain. La Ligue de Ségou a-t-elle pris position ?

Oui, depuis avril, nous avons estimé qu’il faille demander au président sortant, Mamoutou Touré dit Bavieux de continuer avec sa vision de gestion du football national. Nous lui avons apporté notre parrainage durant ce mois et nous espérons qu’il aura la majorité des électeurs à son compte pour poursuivre ses chantiers.

Réalisé par El Hadj A.B.HAIDARA

