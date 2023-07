L’ancien international nigérian et capitaine des Super Eagles, Augustine Okocha ou Jay Jay Okocha a été nommé ministre des Sports, de la Jeunesse et du Développement de son pays le mardi 11 juillet 2023, ont rapporté plusieurs médias locaux.

Okocha, ancienne star du football africain, a bénéficié de la confiance du nouveau président nigérian, Bola Tinubu, pour relancer le football local, le développeur et inspirateur la jeunesse nigériane. S’il est vrai qu’Okocha fait ses premiers pas officiels dans l’arène politique, il n’est pas un nouveau venu dans le monde du sport où il a gagné beaucoup d’expérience au fil des années, analyse Bénin Web TV.

Un homme qui n’est pas seulement connu dans son pays pour ses compétences dans le domaine, il est aussi chéri pour son charisme et son leadership. Il pourra donc s’appuyer sur ses qualités pour explorer au mieux les couloirs de la politique et doter son pays de nouvelles infrastructures sportives ou améliorer l’existant et inciter la jeunesse nigériane à se mettre davantage au Sport.

Jay Jay Okocha, qui fêtera ses 50 ans dans à peu près un mois, aura obligatoirement les projecteurs sur lui, spécialement pour redorer le blason du sport nigérian en perte de vitesse sur le continent ainsi que sur l’échiquier mondial. Le nouveau ministre des Sports entend bien relever le défi après ces performances avec les Super Eagles.

Avec 73 sélections en équipe nationale de 1993 à 2006, Jay Jay Okocha a été champion olympique en 1996, vainqueur de la Coupe d’afrique des nations (CAN) 1994 et 2000. Il a également été élu meilleur joueur de la CAN 2004. Il est né le 14 août 1973 à Enugu au Nigeria, marié et père de deux enfants.

Aboubacar TRAORE

