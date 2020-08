Nouveau mandat de quatre ans pour Habib Sissoko à la tête du CNOSM : Les vraies raisons du choix unanime porté sur ce sportif émérite Habib Sissoko

Le 8 août 2020, la salle de conférence de l’Hôtel Amitié de Bamako a servi de cadre à la tenue de l’Assemblée générale Quadriennale élective du Comité national olympique et sportif du Mali. Et sans surprise Habib Sissoko a été réélu à l’unanimité par les 23 fédérations nationales affiliées à la tête de l’instance suprême du sport malien.

En effet depuis l’arrivée d’Habib Sissoko à la tête du comité national olympique et sportif du Mali en 2000, l’homme a donné un véritable corps et une âme au Mouvement Olympique Malien en mettant l’olympisme au cœur de la problématique sportive nationale et de la problématique de l’éducation de la jeunesse. D’une année à une année, d’un quadriennal à un quadriennal, ce sportif émérite s’est fait remarqué par une gouvernance développée et aérée reconnue et saluée par les 23 fédérations nationales affiliées au comité national olympique et sportif du Mali d’où leur engagement et intègre sans faille comme le veut la philosophie olympique. On retiendra du bilan du président Sissoko que des efforts de transparence ont été consentis dans la gestion du comité tout au long de ses mandants écoulés. Si le comité a pu se doter d’un siège sous son ère, des mécanismes de gestion administrative financières et comptable et ceux de la gestion des ressources humaines furent peaufinés et rassemblés dans un manuel de procédures rigoureux grâce au dynamisme et à la compétence l’ancien champion du Mali de Judo. Et la récompense de ses efforts louables est tombée en 2017 avec l’adoption et la promulgation de la loi No 2017-037 du 14 juillet 2017 régissant les activités physiques et sportives au Mali. Aussi le président Sissoko a toujours développé et entretenu une coopération solidaire au sein du mouvement olympique et sportif national. Cela se traduit par une assistance du comité exécutif aux fédérations, chaque fois que cela s’est avéré nécessaire soit par des concertations régulières sur les questions d’intérêt général et de gouvernance soit par des civilités mille fois renouvelées. Conscient des difficultés financières que rencontrent la majorité des fédérations et bénéficiant du statut d’utilité publique octroyé par l’Etat malien, le management de Habib Sissoko a permis de décrocher un sponsor officiel pour le confort financier de ces dites fédérations. Ainsi 85% des fonds issus du sponsor officiel à savoir la Sotelma/ Malitel sont alloués à ces dites fédérations (15 au total) et 15% pour le comité national olympique et sportif du Mali. Quant au PMU-Mali, considéré comme un sponsor gold car au delà de la présence et de la disponibilité, et plus qu’une attitude professionnelle, c’est la citoyenneté sincère et véritable qui est en action. Le renouvellement des contrats au courant du quadriennal 2017-2020 en est le témoignage de la franche et respectueuse collaboration entre les sponsors et le comité national olympique et sportif du Mali. On retiendra du président Sissoko sa reconnaissance et ses hommages aux autres partenaires qui accompagnent notamment les fédérations de football et de Basketball, les mécènes animés de bon cœur et de bonne foi. Il est à noter aussi que c’est grâce à son leadership éclairé que l’unification de la famille de la presse sportive suite au désir d’entente et de sincérité de l’Association des journalistes sportifs du Mali. C’est le même engagement au plan national qui a valu à Habib Sissoko de participer aux assemblées générales de l’ACNOA et aux sessions de son comité exécutif ; aux assemblées générales de l’association francophone des académies olympiques(AFAO) ; aux séminaires des secrétaires généraux des comités nationaux olympiques. Ce qui a permis aux différents responsables membres du comité national olympique et sportif du Mali de prendre part aux assemblées générales de l’association des comités nationaux olympiques(ACNO) ; aux sessions pour dirigeants et jeunes de l’académie internationale olympique(AIO) ; au forum des athlètes et séminaires « Femme et Sport » et enfin à la célébration du 125e anniversaire du comité international olympique. Notons que Habib et son équipe ont conçu un projet intitulé en « Route pour Tokyo 2020 » qui a pour but de créer une synergie d’actions impliquant les paramètres de la performance sportive et précisant les responsabilités des parties participantes. Et le comité olympique a décidé de façon exceptionnelle, de prendre en charge les tournois de qualification, la préparation et la participation aux Jeux Olympiques prévus en 2021 au Japon. Le leadership éclairé, sa qualité managériale, son dévouement pour le développement du sport au Mali, son humilité, sa créativité, sa réactivité, son imagination à innover et surtout sa sociabilité ont été unanimement reconnus par les responsables des 23 fédérations nationales affiliées. Toutes ses qualités ont rappelé par le secrétaire général du ministère de la jeunesse et des sports, Amadou Diarra Yalcoué lors de l’assemblée générale quadriennale élective le 8 août 2020. « Aujourd’hui à l’heure du bilan, vos mandats, avec assurance, nous font écho que cet engagement a été honoré et que l’objectif a été atteint » et d’enchainer « j’encourage vivement les fédérations nationales sportives et les autres associations sportives à maintenir l’esprit deb cohésion qui existe au sein du mouvement sportif national et qui contribue à l’atteinte des résultats dont chacun est aujourd’hui fier. Dans la cohésion, vous atteindrez vos objectifs en vous surpassant de la volonté qui vous anime pour entretenir cette flamme : Citlus – Altlus, Fortus c’est-à-dire plus vite, plus haut, plus fort ». Et l’histoire retiendra que c’est sous ère que plusoeurs responsables des fédérations membres ont été élus dans les instances internationales de leurs disciplines respectives comme Abdoul Wahab Zoromé(Escrime), Ibrahima Diabaté(Sport militaire), Mme Keita Aminata Sangaré(Athlétisme), Hamane Niang (Basketball), Jean Claude Sidibé(Basketball) pour ne citer que ceux-ci. Face à toutes ses performances et aux succès sportifs enregistrés, il n’y avait aucune raison pour que les 23 fédérations nationales affiliées ne portent unanimement leur choix sur un homme qui a accepté de se mettre au service du sport malien. Pour ce nouveau cap, Habib Sissoko entend poursuivre et consolider la bonne gouvernance ; orienter de façon efficiente les choix stratégiques ; réaliser des objectifs davantage ambitieux pour le CNOSM ; mobiliser des outils pertinents pour entretenir des partenariats dynamiques et enfin dialoguer pour concilier et rassembler les acteurs sportifs. Ses secrets pour réussir sont son expérience acquise dans le mouvement olympique, sa capacité à combiner ses compétences personnelles et sa volonté constante à s’engager, sa totale disponibilité à écouter et à décider dans la délibération permanente et enfin ses capacités relationnelles favorisant les échanges pour assurer la sauvegarde du mouvement olympique. A titre de rappel Habib Sissoko est président de la Zone II(ACNOA), président de l’Union Africaine du Judo(UAJ), vice-président de la fédération internationale du Judo(FIJ), membre du comité directeur de l’ACNOA. Le président Sissoko est Officier de l’ordre national du Mali, Officier du Mérite du Sénégal et enfin Ordre du Mérite Olympique Nigérien. Et jusqu’en 2024, Habib Sissoko aura la lourde tache de continuer de faire de ce comité national olympique et sportif du Mali, une instance plus performante et plus enviée de tous. Pour ceux qui ne le savent pas ce sont les 23 fédérations qui élisent le président du comité national olympique et sportif du Mali.

Liste des 23 fédérations nationales affiliées

YOSEIKAN BUDO

PETANQUE

TENNIS DE TABLE

TENNIS

LUTTE

SPORT MILITAIRE

TAEKWONDO

KARATE

JUDO

HANDBALL

VOLEEY-BALL

NATATION

HANDISPORT

JEUX DE DAME

JEUX D’ECHECS

CRICKET

CYCLISME

ESCRIME

ATHLETISME

BASKETBALL

FOOTBALL

BOXE

BRAS DE FER SPORTIF

Sadou Bocoum

Commentaires via Facebook :