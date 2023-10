Organisation de la coupe du monde 2034 : L’Arabie Saoudite sollicite le soutien du Mali

L’Arabie Saoudite a officiellement sollicité le soutien du Mali pour l’organisation de la Coupe du monde 2034. La demande a été faite par une forte délégation du Royaume d’Arabie Saoudite conduite par Ahmed Al-Khateeb, ministre saoudien du Tourisme, qui a été reçue en audience mercredi dernier (11 octobre 2023) par le président de transition, Colonel Assimi Goïta.

Et dans un communiqué publié jeudi dernier (12 octobre 2023), Fédération malienne de football (FEMAFOOT) a apporté son «soutien total» à son homologue Saoudien. «Dans un élan de solidarité, la Femafoot a décidé d’apporter son soutien total à son homologue saoudien», a-t-elle indiqué. Et, a ajouté le communiqué de presse, «ce soutien traduit, une fois de plus, l’excellence des relations» entre les fédérations des deux pays. Pour la Femafoot, «l’Arabie Saoudite est l’un des partenaires sûrs» du football malien. Il faut rappeler que, pour le Mondial 2034, la Fifa a décidé de ne prendre en compte que les candidatures des pays d’Asie et d’Océanie.

En dehors du mondial de 2034, le Royaume a également sollicité le soutien du Mali pour une exposition qu’il projette d’organiser en 2030. Et le président de transition malienne a assuré le Royaume d’Arabie Saoudite du soutien de son pays dans «la mesure du possible». Les Saoudiens ont aussi exprimé le souhait de voir le président Assimi Goïta prendre part aux activités du premier sommet Afrique-Arabie saoudite.

Au cours de l’audience accordée à la délégation par le Chef de l’Etat, il a été question du renforcement de la coopération entre les deux pays dans divers domaines, notamment celui de l’humanitaire et du développement à travers la Caisse saoudienne de développement. «Au cours de cette audience, les discussions ont également porté sur certains grands projets, notamment la construction de la route de Kidal et la signature d’une convention pour la construction du 4e pont de Bamako», a confié à la presse Ahmed Al-Khateeb.

Selon la présidence, le président Goïta a notamment rappelé les efforts constants du Mali dans la lutte contre le terrorisme. «Cette lutte devra être accompagnée par des actions de développement, à travers la réalisation d’infrastructures, dans les zones reconquises afin de permettre et de renforcer le retour de l’administration. L’Arabie saoudite pourrait être d’un grand apport pour le Mali dans ce sens», a indiqué le colonel Assimi Goïta. «Évoquant la logique de la diversification du partenariat, le chef de l’État a indiqué le souhait du Mali de voir l’Arabie saoudite devenir un partenaire stratégique», a souligné la présidence malienne.

«Nous sommes attachés au raffermissement des liens de partenariat entre nos deux pays… Le Royaume sera toujours aux côtés du Mali en vue de relever les défis auxquels il est confronté», a confié à la presse l’émissaire saoudien, M. Ahmed Al-Khateeb, à sa sortie d’audience. A noter que, de sources diplomatiques maliennes et saoudiennes, les deux pays entretiennent déjà de très bonnes relations de coopération. Il faut rappeler que, inauguré en 1993, le second pont de Bamako a été réalisé grâce au financement du Fonds saoudien pour le développement. Il a été par la suite baptisé pont du «Roi Fahd d’Arabie Saoudite» !

Hamady Tamba

