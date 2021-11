Prévus pour le mois de mars 2022, les barrages vont opposer les dix meilleures formations d’Afrique. Qualifié pour cette ultime phase pour l’un des cinq tickets de la zone Afrique, le Mali attend de connaître son adversaire le 18 Décembre lors d’un tirage. D’ores et déjà, le rêve du peuple malien très sportif est permis.

Avec un bilan assez élogieux, le Mali doit pouvoir se qualifier pour cette coupe du monde. Il en a les moyens humains. Pourvu que l’encadrement soit bien accompagné et bien soutenu.

Presque régulier aux CAN et coupe du monde de catégories, le Mali affiche de plus en plus ses ambitions. Il retrouve son lustre d’antan. C’est pourquoi, il vient de se qualifier avant l’ultime journée de la phase de qualification. Suite à sa brillante victoire obtenue à Kigali au Rwanda 3-0. Des buts signés Moussa Djénépo, Ibrahima Koné et Kalifa Coulibaly. Il n’y a plus rien à dire, les jeunes doivent se concentrer pour aborder le dernier virage. Désormais classé parmi les grands d’Afrique, le Mali n’a plus peur mais fait plutôt peur. Ce, grâce à un encadrement qui travaille d’arrache-pied sous l’impulsion de jeunes ministres très ambitieux et engagés. Il s’agit de Harouna Modibo Touré et de l’actuel Mossa Ag Attaher. Bien sûr avec l’accompagnement d’une fédération qui commence à se responsabiliser.

Alors, malgré la situation difficile que notre pays traverse, les autorités doivent tout mettre en œuvre pour accompagner l’équipe afin qu’elle puisse réaliser ce rêve d’une première participation à une phase finale de coupe du monde des séniors. Aujourd’hui, sans nul doute, nous avons une potentialité à y faire face et à pouvoir représenter dignement le continent africain. Ainsi, c’est à Assimi Goïta, Choguel K. Maïga et Malick Diaw de s’impliquer vivement pour que ce rêve devienne réalité. Ils inscriront leurs noms dans l’histoire du Mali contemporain.

Il faut alors signaler qu’en 5 matches de cette qualification avant la dernière journée, le Mali a gagné 4 fois et fait un nul, soit 13 points avec 10 buts marqués et zéro encaissé. Aussi, le Mali a dans ses rangs, le 2ème meilleur buteur du tour Ibrahima Koné (5 buts) avant les dernières journées.

À la dernière journée de notre poule, le Mali a battu l’Ouganda par le minimum 1-0 et termine la phase sans encaisser le moindre but. C’était à Agadir au Maroc hier dimanche 14 Novembre 2021. Le Mali est 1er avec 16 points.

B. M. DABO

