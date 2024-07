Dans le cadre de la 1ère édition du tournoi de football qui porte son nom, le parrain, Moussa Kondo, a remis des équipements sportifs aux associations Benkadi Siguida Yiriwa Ton de Diatoula initiatrices de l’évènement. C’était le samedi 06 juillet dans la cour de de Sahel Institute. La compétition, dont la finale est prévue le 22 septembre, se jouera entre une dizaine d’équipes de Diatoula et environs.

La remise des ballons et des maillots aux associations Benkadi Siguida Yiriwa Ton de Diatoula par le parrain, Moussa Kondo, marque le lancement du tournoi de football dont il porte le nom. La compétition, dont la finale est prévue le 22 septembre, se jouera entre une dizaine d’équipes de Diatoula, localité périphérique de Bamako, et environs. L’objectif de ce tournoi de football est de créer une saine émulation entre les jeunes de la localité. Ce d’autant que le football est un facteur de cohésion, d’entraide et de solidarité entre les jeunes. Il vise aussi à identifier les jeunes talents dans les différents quartiers.

Selon son parrain, Moussa kondo, ce tournoi de football s’inscrit au-delà du sport. C’est un projet de développement communautaire. La compétition va permettre aux jeunes de se connaitre et voir comment ils peuvent se donner la main afin d’enrayer les problèmes qui assaillent la localité notamment l’insécurité. Car l’insécurité est grandissante dans la zone où des bandits tirent à bout portant sur des personnes à cause de leurs motos. Outre l’insécurité, la communauté de Diatoula connaît actuellement énormément de problèmes sanitaires, sécuritaires, d’infrastructures routières et scolaires. C’est dans ce sens que le tournoi est initié, a expliqué le donateur.

« Pour nous, s’engager dans un projet de jeunes est plus qu’une fierté. Ce projet concerne le Mali tout entier. Aujourd’hui c’est Diatoula. Demain ce projet peut concerner d’autres localités », a précisé le donateur tout en ajoutant que c’est une initiative personnelle en vue d’aider les jeunes du Mali. « Nous avons sollicité Moussa kondo afin qu’il nous aide à organiser un tournoi de football », a dit le président de l’Association Siguida Yiriwa Ton de Diatoula, Idrissa Coulibaly. Ce tournoi de football est la première initiative pour amener les jeunes de Diatoula et environs à se connaître, à se comprendre et à se tisser des relations sociales, avant la réalisation d’autres activités de développement local, a-t-il expliqué. Le choix porté sur Moussa Kondo est lié au fait qu’il accorde une importance particulière à tout projet de développement, a souligné Idrissa Coulibaly.

Abdrahamane SISSOKO/maliweb.net

