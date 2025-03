Qualification africaine du mondial 2026 : le sélectionneur des Aigles du Mali fait l’impasse sur plusieurs joueurs cadres de l’équipe nationale de football

Dans le cadre des 5e et 6e journées des éliminatoires de la Coupe du Monde de football, le Mali, en déplacement, affrontera les Comores (le jeudi 20 mars) et la Centrafrique (le lundi 24 mars). En prélude à ces deux rencontres, le sélectionneur des Aigles, Tom Saintfiet, a publié une liste de 26 joueurs. Parmi les joueurs convoqués, on note les absences d’Amadou Haïdara, dit Doudou, Lassine Synayoko et Bouacar Kiki Kouyaté.

Pour les matchs des 5e et 6e journées des éliminatoires de la Coupe du Monde, respectivement contre les Comores le 20 mars et la Centrafrique le 24 mars, le sélectionneur national des Aigles a fait appel à 26 joueurs. Tom Saintfiet a opté pour la continuité en reconduisant la quasi-totalité des Aigles ayant participé au dernier regroupement.

Ainsi, on retrouve sur la liste publiée par le sélectionneur belge des Aigles du Mali des joueurs cadres comme Yves Bissouma, Mohamed Camara Tchamaché, Aliou Dieng, Lassana Coulibaly et Djigui Diarra. Toutefois, on note les absences notables d’Amadou Haïdara, Falaye Sacko, Lassine Synayoko, Moussa Djenépo, Adama Traoré dit Malouda, et Boubacar Kiki Kouyaté, pour ne citer qu’eux. Ce sont des joueurs cadres qui ont longtemps incarné l’équipe nationale de football.

Interrogé sur l’absence de ces joueurs, le sélectionneur a mis en avant ses choix. Par exemple, concernant Amadou Haïdara, Tom Saintfiet, tout en soulignant la qualité du joueur, a expliqué devant la presse que les milieux de terrain qu’il dispose actuellement lui donnent entière satisfaction. Cette justification n’a cependant pas convaincu grand monde. Pour de nombreux observateurs, la non-convocation de ces joueurs est liée à la menace de boycott des matchs de l’équipe nationale proférée par Hamary Traoré, alors capitaine de l’équipe nationale.

Les joueurs ci-dessus cités paient sans doute leur activisme, ainsi que leur proximité avec Hamary Traoré, selon certains analystes sportifs. En tout état de cause, on remarque un renouvellement des cadres de l’équipe nationale dans la liste publiée par Tom Saintfiet. Après quatre journées dans le groupe I, le Mali occupe la 4e place avec 5 points, derrière le duo Comores et Ghana (9 points) et Madagascar (7 points). Les deux dernières places sont occupées respectivement par la Centrafrique (4 points) et le Tchad (0 point). Une victoire contre les Comores et la Centrafrique permettrait aux Aigles de respirer dans cette campagne éliminatoire pour la Coupe du Monde 2026 de football.

Il est important de rappeler que les deux rencontres se joueront au Mali, car ni les Comores ni la Centrafrique ne disposent de terrains homologués par la CAF et la FIFA.

La liste des joueurs convoqués

Abdrahamane SISSOKO / maliweb.net

