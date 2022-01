Natif de Douala, le jeune latéral gauche des Sounders de Seattle en Major League Soccer (D1 américaine), est le nouveau chouchou du public Camerounais. Il fait d’ailleurs l’unanimité chez les supporters, qui voient en lui comme le véritable détonateur du jeu des Lions Indomptables. Un véritable dévoreur d’espace et capable d’occuper à lui seul son couloir gauche de son équipe, à l’image d’un certain Roberto Carlos à l’équipe avec le Real Madrid et le Brésil.



Omniprésent dans le couloir gauche du Cameroun face au Burkina Faso (2-1), dimanche dernier en match d’ouverture de la 33ème édition de la Coupe d’Afrique des nations, le jeune Nouhou Tolo fait désormais parler de lui. C’est lui qui a provoqué le premier penalty pour l’égalisation des Lions Indomptables (40’). Vif, teigneux, rugueux et très généreux dans l’effort, Nouhou Tolo aurait pu jouer avec un autre pays que le Cameroun. En effet, il est le fils d’immigrés maliens en Afrique centrale. Sa mère Aïcha Tolo serait décédée, tandis que son père Issiaka Tolo vit toujours avec ses frères et sœurs. L’une d’entre elles, serait présentement mariée à Bamako au Mali.

Pour mieux connaître le parcours de ce jeune talent qui séduit tout le Cameroun et plusieurs clubs anglais et italiens, nous sommes allés à la rencontre de son oncle El Hadj Hamidou Tolo, dans la rue Awka Palace à Douala. « Nouhou Tolo est mon fils. Je suis le petit frère de son père Issiaka Tolo. Déjà à l’âge de 8 ans, c’est un Camerounais qui était venu me voir à la maison dans l’intention de l’amener dans un centre de formation à Douala, après avoir été séduit par son talent. Comme il voulait également jouer au football, après avoir discuté avec lui, j’ai finalement accepté de l’envoyer avec son frère, mon fils Mohamed Tolo. Mais, ce dernier voulait plus étudier que jouer au football. Je l’ai alors envoyé au Mali et Nouhou a continué à jouer au football », a-t-il raconté.

« Il a donc été formé ici au Cameroun, mais son premier temps son transfert a été bloqué à cause du statut du Rainbow Bamenda. Mais, Nouhou Tolo qui voulait véritablement s’imposer dans le milieu du football continue à bosser pour intégrer d’autres clubs locaux au Cameroun et il fait partie du groupe qui avait fait monter Unisport de Bafang en Ligue 1 camerounaise, avant de signer finalement un contrat en USL avec l’équipe réserve des Sounders de Seattle en 2016. Une année plus tard, il monte avec l’équipe première en Major League Soccer. Il a été vainqueur de la Coupe MLS en 2019 », a également révélé El Hadj Hamidou Tolo, qui est évidemment fier de ce que montre son fils jusque-là.

Par ailleurs, El Hadj Hamidou Tolo, a aussi fait savoir qu’un entraîneur du Stade malien, dont il a oublié le nom, était venu au Cameroun pour jouer un match contre le club de Nouhou Tolo et était tombé sous le charme du joueur. Mais, une chose qui restera sans suite. Le jeune Nouhou a ainsi été contacté à un moment par la Fédération camerounaise de football (FECAFOOT), pour jouer d’abord avec l’équipe nationale cadette du Cameroun, puis des U20, U23 et occupe maintenant une place de choix dans le groupe des Lions Indomptables du Cameroun, qui participe à cette phase finale de CAN 2022.

Bréhima DIAKITÉ, envoyé spécial au Cameroun

