Le comité exécutif du Cnosm a tenu sa réunion statutaire, marquant ainsi le premier événement de la nouvelle année et du quadriennal 2025-2028. Cette rencontre a été l’occasion de poser les bases du travail à venir et de discuter des enjeux essentiels pour le mouvement olympique et sportif au Mali.

Ordre du jour de la réunion :

La nomination des présidents des commissions permanentes Les questions diverses

L’article 37 des statuts du Cnosm, qui stipule le pouvoir discrétionnaire du président dans la nomination des présidents des commissions permanentes, a été rappelé. De même, l’article 35 du règlement intérieur, relatif à la composition des commissions, a été mis en avant. Une lecture attentive a été faite de la liste des présidents nommés, qui seront chargés de diriger les différentes commissions au sein du Cnosm.

Les questions diverses : Les vœux de nouvel an ont occupé une place importante dans cette réunion, s’inscrivant comme une tradition établie au sein du Cnosm. Cette séquence a commencé par une pensée pieuse à l’égard des membres de la famille olympique que nous avons perdus. Ces moments de mémoire sont essentiels pour rendre hommage à ceux qui ont œuvré pour l’olympisme et le sport au Mali.

Les vœux ont été présentés par Tidiane Médian Niambélé, directeur de cabinet du président du Cnosm et doyen de l’institution. Il a exprimé des souhaits de santé, de bonheur, de longévité et de réussite à l’endroit du président Habib Sissoko, de sa famille et de ses proches.

Au-delà des vœux personnels, cette réunion a été l’occasion de rappeler l’importance de la cohésion au sein des mouvements olympiques et sportifs du Mali. L’olympisme, au cœur de cette réflexion, est célébré comme un symbole d’entente et de solidarité. Les présents ont exprimé leur volonté collective de travailler ensemble pour promouvoir l’excellence au sein du sport malien.

Des vœux ardents de succès sont formés à l’endroit de notre pays, le Mali, engagé dans la séquence historique de recouvrement de la souveraineté réelle.

Source CNOSM

