Sélections nationales : Un calendrier chargé dans un contexte financier difficile

Entre compétitions africaines et mondiales, le Mali sera sur plusieurs fronts cette saison. Aux côtés de l’Etat, le comité exécutif de la Fémafoot va s’employer à faire face aux dépenses inhérentes à la participation du pays à ces différentes compétitions.

Durant la nouvelle saison, le Mali prendra part à plusieurs différentes compétitions. Il s’agit de la phase finale de la Coupe du monde U-17 qui se déroulera en Indonésie du 10 novembre au 2 décembre prochain, la participation des Aigles “A” à la Can Côte d’Ivoire 2023 et celle des U23 aux JO de Paris 2024. En plus, les Aigles Dames disputeront les éliminatoires de la Can Maroc 2024 et celles des JO de Paris 2024. Quant aux U20 filles, elles doivent également entamer les éliminatoires de la Coupe du monde de leur catégorie.

Pour la prise en charge des sélections nationales, le ministère des Sports a indiqué que l’Etat ne sera pas en mesure de faire face aux charges des éliminatoires des JO de Paris 2024 et celles de la Coupe du monde U20. Face à cette situation d’urgence, la Fémafoot a fait savoir qu’elle mettra tout en œuvre pour permettre à notre pays de faire une bonne participation à ces compétitions internationales afin de permettre au drapeau malien de continuer à flotter plus haut.

En attendant les Dames, des rencontres préparatoires ont été déjà calées pour les sélections nationales masculines. Il s’agit des U-17 en partance pour l’Indonésie pour la Coupe du monde et des Aigles qui préparent la Can 2023 et les éliminatoires de la Coupe du monde 2026 avec deux matchs prévus en novembre dont la réception du Tchad à Bamako et le déplacement pour affronter la Centrafrique. Avant ces échéances, les Aigles livreront deux rencontres amicales contre l’Ouganda le 13 octobre au Stade du 26 Mars de Bamako à 19 h et l’Arabie saoudite le 17 octobre prochain au Portugal.

AC.

Commentaires via Facebook :