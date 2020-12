Le Shakhtar Donetsk recevait le Real Madrid, qui devait absolument l’emporter pour continuer à croire à une qualification pour le tour suivant.

Un fond de jeu absent, pas de recrues et une scoumoune tenace au niveau des blessés. Le Real Madrid de Zinedine Zidane a la vie dure cette saison. Le club merengue doit opérer une véritable ‘Remontada’ dans son groupe, après une entame catastrophique face au Shakhtar Donetsk à domicile. Le Real retrouvait le club ukrainien ce mardi pour une revanche accessoirement et une victoire qui le replacerait dans le groupe en vue des 8es de finale, éventuellement.

Sous la neige et lors du premier acte, Madrid et Donetsk ont déçu dans le jeu. De retour dans le onze après une absence qui a fait très mal à son équipe en termes d’inspiration offensive, Benzema se jouait de Dodo sur la gauche de la surface et servait Asensio, dont la reprise butait sur le poteau gauche de Trubin, battu. Le même Turbin sollicité par Benzema quelques instants plus tard depuis l’entrée de la surface. Le Français avait bénéficié d’un joli extérieur du droit signé Modric.