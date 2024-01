Sports,Football : L’Allemand Franz Beckenbauer, légende du football, est mort à 78 ans

L’ancien défenseur, champion du monde en 1974 sur le terrain et en 1990 comme entraîneur, est décédé ce dimanche.

Le football perd un de ses plus grands joueurs. L’ancien défenseur Franz Beckenbauer, champion du monde en 1974 avec l’Allemagne, est décédé dimanche à l’âge de 78 ans, a annoncé sa famille à l’agence de presse DPA lundi. Le « Kaiser », réputé pour son style élégant, a également remporté l’Euro en 1972 avec la sélection ouest-allemande et a été désigné Ballon d’or à deux reprises, cette année là et en 1976. Il a réalisé l’essentiel de sa carrière en club sous les couleurs du Bayern Munich où il a gagné trois Ligues des champions de rang (1974-1976).

Sélectionné à 103 reprises avec son équipe nationale, le « Kaiser » a aussi disputé la finale du Mondial 1966, perdue contre l’Angleterre (4-2, après prolongation) à Wembley. Huit ans plus tard, il avait permis à son équipe de dominer (2-1) les Pays-Bas de Johan Cruyff en finale. L’une des images les plus célèbres de sa carrière est celle de la demi-finale du Mondial 1970, disputée le bras en écharpe contre l’Italie. Il a également disputé et perdu la finale de l’Euro 1976 contre la Tchécoslovaquie.

Deschamps seul homme en vie à avoir remporté un Mondial comme joueur et entraîneur

Mais Franz Beckenbauer a également eu du succès comme entraîneur. Sélectionneur de la République fédérale d’Allemagne en 1990, il a mené la Mannschaft au titre mondial en Italie. Il est l’un des trois hommes à avoir remporté une Coupe du monde comme technicien et comme joueur, avec Mario Zagallo et le Français Didier Deschamps. Avec sa disparition et celle du Brésilien le 5 janvier, le patron des Bleus est désormais le seul homme en vie à avoir réussi ce doublé historique

Il était également passé sur le banc de touche de l’Olympique de Marseille de 1990 à 1991. L’ex-défenseur central a ensuite entamé une carrière de dirigeant. Président du comité d’organisation de la Coupe du monde disputée sur le sol allemand en 2006, il a également été jusqu’en 2009 président du conseil de surveillance du Bayern Munich. Franz Beckenbauer s’était retiré de la vie publique ces dernières années en raison de problèmes de santé.

Sa mort intervient un peu plus d’un an après celle d’une autre légende du football, Pelé. Plusieurs personnalités du football ont commencé à lui rendre hommage quelques minutes après sa mort, à l’image de l’ancien attaquant de l’équipe d’Angleterre, Gary Lineker. « Le Kaiser était le plus beau des footballeurs qui a tout gagné avec grâce et élégance », a estimé sur X, anciennement Twitter, ce dernier.Par Le Parisien

