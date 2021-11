Super Coupe Ben Omar Sy : Le Stade malien s’offre Binga FC

La Super Coupe Ben Omar Sy qui ouvre officiellement la saison fédérale a été d’un bon niveau technique et tactique entre le Stade malien et Binga FC.

La saison fédérale 2021-2022 a donné son coup d’envoi officiel ce samedi 6 novembre 2021 à la faveur de la Super Coupe Ben Omar Sy. Le Stade malien de Bamako (champion et détenteur de la coupe du Mali) a tenu son rang face à Binga FC (finaliste de la Coupe du Mali) en s’imposant par 4 tirs au but à 2 (0-0 au terme du temps réglementaire)

La Fédération malienne de football (Femafoot) et son sponsor officiel, Orange Mali ont ouvert la saison fédérale 2021-2022 par la Super Coupe Ben Omar Sy. Le premier trophée de la saison a été remporté par le Stade Malien de Bamako. Le samedi 6 novembre au Stade Modibo Keita, l’équipe de D2, Binga FC, n’a pas réussi à prendre sa revanche sur le Stade Malien qui l’avait battu en finale de la Coupe du Mali (3-2).

Le Stade Malien en Ligue des champions et Binga FC en Coupe CAF ont chacun 4 matchs de compétition inter-club dans les jambes. Aussi, les deux formations sont en course pour la phase de poule de la Coupe CAF à la faveur du tour de cadrage.

Fort de ce statut, le Stade Malien et Binga ne se sont pas fait de cadeau lors de la Super Coupe Ben Omar Sy. Le spectacle et les occasions de but n’ont pas manqué. Les 15 dernières minutes ont été palpitantes. Les deux équipes se sont d’ailleurs neutralisées au terme du temps réglementaire (0-0). Il a fallu attendre la séance des tirs au but pour connaitre le vainqueur. Dans cet exercice, le Stade malien a eu le nerf solide en marquant 4 de ses 5 tirs. Quant à Binga FC, il a craqué en ratant 2 sur ses 4 tirs.

Au finish, le Stade malien s’impose par 4 tirs au but par 2 et remporte ainsi le 1er trophée de la saison 2021-2022.

Au titre des récompenses, le Stade malien s’offre le trophée et un chèque de 3 millions CFA. Quant à Binga FC, il se contente d’un chèque de 2 millions FCA. Des prix offert par la Femafoot et son sponsor officiel, Orange Mali.

Karamoko Diallo

