Le lundi 27 janvier 2025, les férus du football en général et ceux du Mali en particulier avaient le regard tourné vers le Théâtre national Mohamed V de Rabat où a eu lieu le tirage au sort de la 35e Coupe d’Afrique des nations Maroc-2025 qui se tiendra du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026. Le Mali, sérieux prétendant, rêve toujours de remporter son premier titre après la finale perdue en 1972 à Yaoundé au Cameroun.

Le tirage au sort a placé le Mali dans la poule A aux côtés du Maroc, de la Zambie et des Comores. Un groupe abordable au regard de certains observateurs. “A mon avis, le Mali a toutes les chances de passer cette phase de groupes et de briller dans cette compétition”, affirme Broulaye Samaké grand observateur du football malien.

Si l’on se remémore le parcours de ces équipes lors de la dernière Can, il est clair que le Mali part avec un avantage sur le plan des performances récentes après avoir atteint les quarts de finale. Le Maroc, bien que redoutable, a été éliminé dès les huitièmes de finale. La Zambie n’a pas franchi le premier tour, et les Comores n’étaient même pas qualifiées. Cela montre que les adversaires des Aigles de cette poule A, bien que respectables, sont loin d’être invincibles.

De plus, avec le format actuel de la Can à 24 équipes, où les quatre meilleurs troisièmes sur six groupes peuvent également se qualifier, il est encore plus réaliste pour le Mali de se frayer un chemin vers les huitièmes. Nous avons tous vu l’exemple de la Côte d’Ivoire lors de l’édition précédente, qui s’est qualifiée de manière inespérée grâce à cette règle.

Un autre atout majeur du Mali réside dans le profil de notre sélectionneur. C’est un coach expérimenté, qui connaît les exigences des grandes compétitions africaines. Il a prouvé qu’il pouvait gagner des matchs décisifs, même sans que ses équipes ne dominent forcément dans le jeu. Cette capacité à être efficace dans les moments clés est cruciale dans un tournoi comme la Can.

Pour conclure, tout en respectant chacun de nos adversaires, si une équipe doit avoir des craintes après ce tirage, ce n’est sûrement pas le Mali. Les Aigles disposent d’un groupe compétitif, des joueurs de qualité et un encadrement solide. Tous les ingrédients sont réunis pour que le Mali réussisse à sortir de cette poule et, pourquoi pas, viser encore plus haut dans cette Can-2025.

Moussa Bangaly

