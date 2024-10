tirage-compétitions interclubs africaines : Le Djoliba et le Stade fixés sur leur sort

A l’issue des tirages au sort de la Ligue africaine des champions et de la Coupe de la Confédération, le Djoliba AC et le Stade malien de Bamako ont été fixés sur leur sort quant à l’identité de leurs adversaires de groupes. Les deux tirages effectués, hier lundi, a réservé aux représentants maliens des groupes plus ou moins abordables.

Déjà vainqueur de la compétition en 2009, le Stade malien de Bamako qui se trouve en route pour une 2e consécration a hérité du groupe B de la présente édition de la Coupe de la Confédération. Dans ce groupe, les Blancs de Bamako retrouvent un habitué du tournoi, à savoir la Renaissance Sportive de Berkane (Maroc), ainsi que deux néophytes à cette étape de la compétition que sont le FC Stellenbosch d’Afrique du Sud et le CD Lunda Sul d’Angola. Un groupe abordable pour le Stade malien qui avait atteint les quarts de finale de la précédente édition.

De son côté, le Djoliba AC, pour sa première qualification à la phase de groupes de la Ligue des champions aura fort à faire avec l’Entente Sportive de Tunis (Tunisie), le Pyramide FC d’Egypte et Sagrada Esperança d’Angola. Selon la Caf, « Les phases de groupes sont prévues entre octobre et décembre 2024 et les phases à élimination directe et les finales des deux compétitions se dérouleront entre mars et mai 2025».

Alassane Cissouma

ELIMINATOIRES CHAN 2024

Le tirage au sort effectué

Avec le tirage au sort prévu pour demain mercredi, les équipes nationales locales devant prendre part aux éliminatoires du Championnat d’Afrique des nations de football seront fixées sur l’identité de leurs adversaires. L’exercice hasardeux est prévu pour 11 h GMT.

La prochaine édition du Chan se déroulera dans trois pays de l’Afrique de l’Est. Notamment au Kenya, en Ouganda et en Tanzanie du 1er au 28 février 2025. Avant la phase finale dans ces trois pays, deux tours de qualifications seront organisés selon un système aller-retour.

“Le premier tour des qualifications se déroulera du 25 au 27 octobre et du 1er au 3 novembre 2024. Le deuxième tour est prévu du 20 au 22 décembre et du 27 au 29 décembre 2024”, a expliqué la Confédération africaine de football tout en louant l’initiative de cette compétition réservée aux footballeurs locaux.

“Depuis sa création en 2009, le Championnat d’Afrique des nations sert de vitrine mettant en avant le talent exceptionnel et la qualité du football africain, qui continue d’évoluer. La dernière édition du tournoi s’est tenue en Algérie, attirant des milliers de fans, des millions de téléspectateurs à travers le monde, ainsi qu’un fort engagement numérique en raison de la montée en popularité et de la qualité de l’événement”.

Fort de tous ces avantage, la Caf a décidé de revoir à la hausse la récompense du champion. “Dans le cadre de l’objectif principal de la Caf visant à renforcer la compétitivité commerciale de ses événements, le Chan a également vu sa valeur commercialisée croître. Cette augmentation a été facilitée par une hausse de 60 % du budget du tournoi, permettant aux gagnants de remporter 2 millions de dollars”.

En attribuant l’organisation de prochain Chan aux trois pays co-organisateurs, l’instance dirigeante du football africain entend les aider à mieux se préparer pour l’organisation de la Can seniors dans trois ans : “L’organisation de cet événement par le Kenya, l’Ouganda et la Tanzanie offre également une chance à ces trois nations d’améliorer leurs préparatifs avant d’accueillir la Coupe d’Afrique des nations 2027”.

Alassane Cissouma

