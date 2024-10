Tom Sainfiet, selectionneur Aigles du Mali : Le nul, à défaut de la victoire

Après une victoire étriquée sur la Guinée-Bissau à Bamako, le sélectionneur des Aigles ne s’attend pas une partie facile face au même adversaire qu’il croise de nouveau en déplacement, quatre jours après sa victoire non sans peine, pour le compte de la 4e journée éliminatoire. Alors qu’une victoire pourrait lui permettre de dérocher son ticket qualificatif, le technicien belge dit se rendre à Bissau, certes, avec l’ambition de gagner, mais surtout de ne pas perdre le match.

“On n’a pas joué notre meilleur match. On a bien joué quand même. Mais on n’a pas joué comme je le veux. On n’a pas donné d’occasion à la Guinée-Bissau. On a demandé de faire plus mais c’est difficile lorsque l’adversaire est aussi fort. L’adversaire était fort avec un attaquant qui joue à Everton. Aussi, l’état de la pelouse n’était pas bon comme la fois passée en septembre. Ce n’est pas une excuse, mais la pelouse était une catastrophe. Je suis fier de mon équipe, content de la victoire même si on avait l’occasion de marquer plus. C’est un bon résultat surtout après le 1-1 entre Mozambique et Eswatini dans l’autre match du groupe. On déplore aussi l’absence de Néné Dorgelès et d’autres pépins physiques. Nous espérons les récupérer tous lors du prochain match. Si on gagne on sera qualifiés. On sait que ça ne sera pas facile, car la Guinée-Bissau est une très bonne équipe aussi. On va aller avec l’ambition de gagner. Mais surtout de tout faire pour ne pas perdre”.

Alassane Cissouma

