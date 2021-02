Le stade malien de Bamako a battu dimanche 14 février les algériens de la Jeunesse Sportive de Kabylie (JSK) par 2 buts à 1 dans une rencontre comptant pour le match-aller du tour de cadrage de la coupe de la compétition africaine de football.

En s’imposant par 2 buts à 1 à domicile face aux algériens de la Jeunesse Sportive de Kabylie (JSK), le Stade malien de Bamako se donne un peu de bol d’air en vue du match-retour à Tizi Ouzou le 21 février prochain. Les blancs de Bamako qui ont bien entamé la rencontre ont logiquement ouvert le score à la 28e minute par Agiri Ngoda. Piqués au vif, les Algériens ont tenté de réagir sans succès. La pause intervient sur ce score d’1 but à 0 en faveur des stadistes.

En seconde période, les stadistes reviennent avec une forte intention, histoire de marquer un second but, qui les mettrait à l’abri. Ce qui n’a pas été facilité par le JS Kabylie accentue la pression sur la défense des blancs qui a fini par céder à la 58mn suite à une réalisation de Bedr Eddine Souyad.

Un but partout, le match est de nouveau relancé. Les coéquipiers de Djigui Diarra fidèles à leur plan de jeu vont reprendre le taureau par les cornes et assiège le camp adverse. Ils réussissent à aggraver le score par l’entremise de Mamadou Coulibaly à 93 minutes à la suite d’un penalty. 2 buts à 1.

Cette courte mais précieuse victoire permet aux stadistes de préparer le match retour avec sérénité qui se jouera le 21 février prochain en Algérie. Le vainqueur de la double confrontation sera qualifié pour les phases de poule de la lucrative coupe de la Confédération africaine de football.

Abdrahamane SISSOKO/Maliweb.net

