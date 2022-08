La guerre fratricide que se livrent les frères Paul et Mathias Pogba a éclaté aux yeux de tous depuis la publication d’une vidéo sur Tik Tok, qui a entraîné de nombreuses révélations. Closer vous résume la situation jusqu’à présent.

Au sein de la famille Pogba, les relations entretenues entre les deux frères Mathias et Paul se sont beaucoup déteriorées. Pour rappel, les trois membres de la famille Pogba (Paul, Mathias et Florentin, ndlr), tous footballeurs professionnels, s’entendaient à merveille. Cependant, il semblerait que tout cela appartienne désormais au passé, principalement en ce qui concerne Paul et Mathias. Si les relations entre les deux frères ne sont plus au beau fixe depuis déjà quelques temps, cette affaire de famille a récemment éclaté aux yeux de tous sur les réseaux sociaux.

En effet, tout a commencé le samedi 27 août 2022. Ce jour-là, une vidéo fut publiée par Mathias Pogba sur son compte Tik Tok, avant de faire rapidement le buzz auprès des internautes. Dans celle-ci, le joueur de football a déclaré, texte en main, : “Je suis le grand frère de Paul Pogba, jouant actuellement à la Juventus de Turin après un passage décevant à Manchester United”. Par la suite, il a promis de faire des révélations explosives sur Paul Pogba, ainsi que sur son avocate Rafaela Pimenta, mais également sur le joueur du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé, coéquipier de Paul Pogba en équipe de France.

Paul Pogba victime d’une tentative d’extorsion

Selon Mathias Pogba, “le monde entier” doit “savoir certaines choses” au sujet de celui qui est devenu champion du monde football avec les Bleus en 2018. Dimanche 28 août 2022, ce fut au tour des avocats de Paul Pogba de prendre la parole, en réagissant aux propos de Mathias Pogba. Les représentants légaux du joueur, récemment transféré de Manchester United à la Juventus de Turin, ont affirmé, par l’intermédaire d’un communiqué transmis à l’AFP, que “les déclarations de Mathias Pogba sur les réseaux sociaux ne sont malheureusement pas une surprise”, puisqu’elles “s’ajoutent à des menaces et des tentatives d’extorsion en bande organisée”.

En fait, selon les informations dévoilées par franceinfo dimanche 28 août 2022, une enquête a été ouverte en France pour “tentatives d’extorsion en bande organisée” sur la personne de Paul Pogba, depuis le début du mois d’août 2022. Pour sa part, le milieu de terrain tricolore s’est confié à plusieurs reprises aux enquêteurs de l’Office central de lutte contre le crime organisé. Dans le détail, Paul Pogba a révélé avoir été piégé par des amis d’enfance. Le joueur a expliqué que deux hommes cagoulés, armés de fusils d’assaut, lui ont réclamé pas moins de 13 millions lorsqu’il a rendu visite à sa famille en Seine-et-Marne, au mois de mars 2022.

Paul Pogba affirme avoir reconnu son frère Mathias parmi ses maîtres-chanteurs

Les maîtres-chanteurs estiment que cet argent leur revient de droit pour “service rendu”, car ils auraient assuré, selon eux, la protection de Paul Pogba pendant 13 longues années. L’ancienne vedette de Manchester United, qui fut un temps le joueur le plus cher de l’histoire du football, affirme également avoir été intimidé à plusieurs reprises. Les faits se sont déroulés une première fois à Manchester au mois d’avril 2022, puis une seconde fois au mois de juillet 2022, alors qu’il se trouvait au sein du centre d’entraînement de la Juventus de Turin en Italie. Parmi les suspects, Paul Pogba aurait affirmé lors de ses différentes auditions devant les policiers avoir reconnu son frère, Mathias Pogba.

Celui qui avait été transféré de la Juventus de Turin à Manchester United en 2016, pour un montant record de 105 millions d’euros, aurait par ailleurs expliqué aux enquêteurs qu’il entretenait une bonne relation avec ses amis d’enfance, et “qu’il n’avait jamais hésité à les aider financièrement quand ils étaient dans le besoin”. Toutefois, le joueur de football a aussi indiqué qu’il s’était retrouvé dans l’obligation d’exclure de son domicile un ami qu’il hébergeait lorsqu’il habitait encore à Manchester. En fait, Paul Pogba a justifié cette expulsion en révélant que l’ami en question s’était servi de sa carte de crédit pour lui voler la somme de 200.000 euros.

Affaire Paul Pogba : son frère Mathias le descend en flèche sur Twitter

Suite à la publication par franceinfo des différents détails des auditions de Paul Pogba devant la police, Mathias Pogba a réagi sur son compte Twitter. “Hahahaha, ce que j’attendais est arrivé : mon petit frère qui commence enfin a montré son vrai visage. Puisque c’est lui qui a commencé a parlé pour mentir à la police et qui fait sortir l’info, on pourra rien me reprocher“, a-t-il tout d’abord écrit. “Paul, tu voulais vraiment me faire taire quite à mentir et m’envoyer en prison, je m’en doutais maintenant c’est avéré, ma version des faits arrive et contrairement à toi, j’ai de quoi prouvé mes dires et tes mensonges. Je te le redis : frère, manipuler les gens c’est pas bien !“, a également ajouté Mathias Pogba, qui ne s’est pas arrêté là.

“Il est pas question d’argent : Tu m’as impliqué malgré moi, j’ai failli mourir par ta faute, tu m’a laissé dans le trou en fuyant et tu veux faire l’innocent, quand tout sera dit les gens verront qu’il n’y a pas plus lâche, plus traître et plus hypocrite que toi sur cette terre“, a poursuivi le frère de Paul Pogba, avant de s’adresser directement à Kylian Mbappé. “Kylian, à présent tu comprends? J’ai rien de négatif contre toi, mes dires sont pour ton bien, tout est vrai et avéré, le marabou est connu ! Désolé de ce frère, un soi disant musulman à fond dans la sorcellerie, il n’est jamais bon d’avoir un hypocrite et un traître près de soi !“, a finalement conclu Mathias Pogba.

Formé à Manchester United, Paul Pogba a rejoint gratuitement la Juventus de Turin en 2012, lorsque le club macunien a décidé de ne pas prolonger son contrat. Mauvaise pioche pour les Red Devils, étant donné que le milieu de terrain français a explosé lors de son passage au sein du mythique club italien, en glanant de nombreux trophées. Devenu l’un des meilleurs joueurs de la planète foot, il est retourné à Machester United en 2016. Premier joueur de l’histoire dont le transfert a dépassé les 100 millions d’euros, Paul Pogba n’est jamais parvenu à retrouver son meilleur niveau en Angleterre. Finalement, afin de relancer sa carrière à l’approche de la Coupe du monde 2022 au Qatar, le joueur à quitté Manchester United libre avant d’effectuer son retour à la Juventus de Turin. Source: https://www.closermag.fr/

