Quel est l’état d’esprit du groupe ?

Yves Bissouma : L’équipe se porte bien. Il y a une bonne ambiance dans le groupe, c’est très important. Il y a aussi une bonne cohésion. Nous avons un peuple qui aime le football et son équipe nationale. Souvent, les supporters disent qu’on ne joue qu’avec le cœur, on accepte les critiques en tant que footballeur, ça fait partie du football. Sinon, on est là pour eux, on joue pour gagner pour que les Maliens puissent être heureux. Inch-Allah, on va gagner.

L’Essor : L’équipe est-elle capable de produire la même prestation face au Congo lors de la première journée ?

Yves Bissouma : Contre le Congo, on a travaillé surtout avec abnégation et sérieux, c’est ce qui a permis cette belle victoire. Chaque match a ses réalités. Le plus important pour nous est de travailler et gagner ce match. On est concentré sur le sujet.

On va aborder le match avec un état d’esprit de gagne. On prépare le match avec beaucoup de sérieux, on va essayer d’avoir un deuxième résultat positif. Il n’y a plus de petites équipes dans le football. On va prendre le match au sérieux, jouer à fond comme on l’a fait lors du premier match. On va essayer de gagner le match pour tous les Maliens.

Commentaires via Facebook :