Les responsables du groupe Canal+ Mali ont animé, le lundi 28 février, au siège de la société une conférence de presse au cours de laquelle ils ont annoncé une nouvelle mise à jour de l’application MyCanal en la rendant plus accessible. C’était sous l’égide du directeur général de la société Moussa Tiémoko Dao.

MyCanal est un service de distribution de contenu par internet du groupe Canal+ lancé en 2013. Il permet d’accéder aux programmes en direct et en replay. MyCanal permet à tous les abonnés Canal+ d’avoir accès à plus de 200 chaînes internationales et locales y compris les chaînes maliennes faisant partie intégrante des Bouquets Canal+.

Selon Moussa Tiémoko Dao, la mise à jour de l’application MyCanal permet de la rendre plus accessible, plus smart, plus simple et moins légère en termes de données mobiles (forfait internet). Avec l’application MyCanal, c’est l’abonné qui prend la main sur le contenu avec la possibilité de regarder l’émission en replay. Elle permet aussi de télécharger le contenu des émissions. Aussi grâce à l’application, l’abonné peut regarder ses émissions en tout lieu et en tout temps.

Dans le but de rendre l’application plus accessible à tous ses abonnés, la société Canal+ Mali a signé un partenariat avec une société de téléphonie mobile en occurrence Orange -Mali pour le coût de la connexion moins onéreux. Selon le patron de la société Canal+ Mali, les 02 parties ont mis en place un cash qui permet de réduire la consommation en forfait internet. « C’est un premier partenariat mis en place pour faciliter les accès. Il y a des discussions en cours avec d’autres fournisseurs d’accès à l’internet », a expliqué le DG Dao.

Il suffit juste d’être un abonné de Canal+ Mali et une connectivité internet qui peut être fixe ou mobile pour pouvoir utiliser l’application MyCanal. Aussi, l’application est disponible aussi bien sur les téléphones Android que sur les tablettes.

Abdrahamane SISSOKO/Maliweb.net

