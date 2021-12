Le mercredi 15 décembre 2021 la direction de Moov Africa Malitel a organisé une conférence de presse à l’hôtel Laïco de l’Amitié afin d’informer l’opinion publique sur la baisse tarifaire de ses opérations de finance mobile :les frais de dépôt et de transferts nationaux sont gratuits.

Le Directeur général de Moov Africa Malitel Monsieur Abdelaziz Biddine accompagné de sa direction commerciale et du service technique de Moov Africa Malitel étaient ce jour devant la presse nationale afin d’éclairer sur les nouveaux services Moov Money. Dans ses propos, le DG de Moov Africa Malitel s’est réjouit des nombreux élans de son entreprise en vue de satisfaire sa clientèle. En un an, Moov Africa Malitel a procédé à trois baisses successives de ses tarifs ( en octobre, septembre et avril) , dira M. Biddine. Soulignant que depuis sa création Mobicash ‘la solution’ de transfert d’argent et de paiement mobile ne cesse d’évoluer et d’innover avec pour seul objectif de satisfaire les clients, le DG de Moov Africa Malitel, annonce une baisse tarifaire de 0,9% sur les frais de retraits. Selon ses dires , ceci est du jamais vu sur notre marché . En effet, en plus de changer de nom Mobicash désormais Moov Money , baisse significativement ses prix, les frais de dépôt et de transferts nationaux sont gratuits, et les frais de transfert à l’international baissent également et sont à partir de 1, 5%. Autre innovation chez Moov Africa Malitel, vantée par sa direction, est la possibilité de souscription personnelle au service Moov Money offert au client Malitel. Toujours dans la même mouvance on note la possibilité du payement des factures d’eau, d’électricité ainsi que les abonnements sur Moov Money. De plus, les achats dans les pharmacies, les boutiques, magasins et autres endroits en ligne sont également rendu possible au client Moov Money en toute sécurité et facilité. S’agissant des clients des banques BDM-Sa et UBA Mali, à leur tour, ils peuvent accéder à leur compte via Moov Money. Et pour le DG de Moov Africa Mali, toutes ces innovations visent à promouvoir l’inclusion financière au Mali, en permettre à l’ensemble des populations d’avoir des facilités pour effectuer leurs opérations financières en toute sécurité, une inclusion gage de développement à ses dires. Aussi pour une meilleure vulgarisation de toutes ces opportunités, une grande caravane est annoncée. Elle va sillonner du 11 décembre 2021 au 3 janvier 2022 une grande partie du Mali à savoir Bamako, Koulikoro, Kayes, Ségou, Sikasso et Mopti afin d’offrir à la population un grand show ainsi que la possibilité de s’inscrire à Moov Money et de profiter de ses services. Par ailleurs, M. Abdelaziz Biddine annonce le prochain lancement de l’application mobile Moov ainsi que la multiplication des points de vente à travers la ville.

Khadydiatou SANOGO/maliweb.net

Commentaires via Facebook :