Innovation technologique : Top départ pour ” Challenge digital Mali “

Du 18 au 19 janvier 2024 se tient au Centre International de Conférence de Bamako, le ‘CHALLENGE DIGITAL Mali’ une compétition d’innovation technologique pour catalyser le développement des startups et promouvoir des contenus numérique locaux. Le Conseiller technique du ministère de la Communication, Sohahebou Coulibaly, a procédé au lancement inaugural de ladite compétition le jeudi 18 janvier 2024 en présence du président de l’AMRTP, Saïdou Pona Sankaré .

Le Challenge Digital Mali est une compétition d’innovation technologique conçue pour catalyser le développement des startups et la promotion des contenus numériques locaux, l’événement a ainsi été expliqué par le directeur des TIC de l’AMRTP lors de cette cérémonie. Poursuivant, il ajoute qu‘il s’agit d’une initiative lancée par l’AMRTP et facilitée par CESIRI BUSINESS CORP. Ils sont 40 candidats à concourir pour développer un produit (MVP) ou un prototype en 24 H.

La sélection des participants a été soumise à un processus rigoureux toujours selon les explications, du directeur des TIC. Et les candidats sont invités à collaborer intensivement et à concourir, ils seront accompagnés de mentors de premier plan et évalués par un jury d’experts, les meilleurs projets sélectionnés vont être récompensés et soutenus durant tout leur processus de réalisation vers la commercialisation.

En effet, l’innovation avec cette compétition selon les organisateurs, est que les lauréats vont bénéficier d’accompagnement et de suivi dans le but de donner vie à des projets durables qui vont contribuer au développement de l’écosystème numérique malien.

Car la compétition vise à positionner le Mali comme un acteur clé dans le secteur des TIC ; stimuler l’innovation, la créativité et l’excellence chez les jeunes entrepreneurs. D’autre part, valoriser les talents locaux et favoriser l’émergence de startups technologiques performantes, en plus de renforcer les compétences numériques pour contribuer au développement économique et social de notre pays.

Dans son intervention, Monsieur Coulibaly, a rappelé l’ambition portée par les autorités maliennes à apporter le changement et à faire du « made in Mali » une réalité. « Nous voulons aussi faire des TIC un outil non seulement de développement de tous les secteurs de l’économie du Mali mais aussi d’une agence pourvoyeuse d’entrepreneurs et d’emplois », dira-t-il.

Selon le président de l’AMRTP, en perspective, des efforts seront déployés par son département en vue de l’adoption définitive du Startup Act qui constituera un cadre de soutien à l’innovation.

Quant à la porte –parole des candidats, Kadidiatou Sogoba, elle s’est réjouie de l’initiative qui représente une source d’apprentissage pour eux au-delà de la compétition, une aubaine qu’elle et ses pairs s’engagent à bien mener pour ressortir avec des projets qui contribueront inéluctable au développement du pays.

Khadydiatou SANOGO/maliweb.net

