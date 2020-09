Tombola Rentrée scolaire chez Orange Mali : 11gagnants empochent leurs cadeaux

La tombola rentrée scolaire d’Orange Money démarrée le 24 août dernier, vient de faire 11heureux gagnants. La remise des prix s’est déroulée ce 10 septembre 2020 sur la terrasse de l’immeuble Tellium à l’ACI 2000.

Lancée le 24 août 2020, la tombola continue jusqu’au 4octobre prochain.

La remise aux 5 gagnants journaliers et les 6 hebdomadaires, a été effectuée en présence de l’huissier de justice Me Alassane Traoré, de la directrice d’Orange Money Sidibé Aicha Touré et d’autres responsables Orange money.

Il s’agit des enveloppes de 50000F, 100000F, 200000F ainsi que des motos Jakarta.

Assitan Kamissoko, Niagalen Doumbia, Ba Sanogo, Tahirou Coulibaly,Boubacar Togo , ont chacun reçu la somme de 50 000F. Quant à Souleymane Samba Diakité Il emporte 100 000F. Ina Mariam Koita, Souleymane TIgana, Aboubacar Coulibaly , gagnent respectivement la somme de 200 000F.

Les gagnants des motos Jakarta sont Sory Ibrahima Sidibé et Mohamed Kaba .

Selon les organisateurs de l’événement notamment Mme Khartoum Touré du service d’Orange money “la tombola rentrée scolaire est une offre mise en place pour récompenser des dizaines d’utilisateurs d’Orange Money afin de les accompagner pour la rentrée scolaire, surtout cette année où la période est particulièrement difficile “. Se réjouissant de leur bonne étoile, les gagnants ont exprimé leur joie, gratitude et encouragement à l’endroit de leur partenaire Orange Money. Qui les a permis de gagner leur lot grâce à leur

utilisation du service Orange Money (recharge crédit et de forfaits internet Mobile via Orange money, payement de courses ztc) différentes transactions qui permettent de participer à ladite tombola.

Le lot final prévoit 5 gagants de chacun 1 million .

Khadydiatou Sanogo/Maliweb.net

