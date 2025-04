Genre : MISAHEL et GDA-AGGA s’engagent pour bien mener la politique genre de l’UA (2009) sur l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes et filles…

Cela a été concrétisé par la signature d’une convention de partenariat entre la Mission de l’Union africaine pour le Mali, le Sahel (MISAHEL) et le Groupe du Développement de l’Afrique (GDA) Académie Globale du Genre en Afrique (AGGA), tenue ce jeudi 17 avril 2025 avril 2025 au siège de la maison de l’Afrique.

Le Conseil de Paix et de Sécurité de l’Union africaine (CPS) a décidé de la mise en place de la Mission de l’Union africaine pour le Mali et le Sahel (MISAHEL) à l’issue de 358ème session tenue le 07 mars 2013 pour assurer une présence permanente de l’Union africaine au Mali et dans la région du Sahel afin d’accompagner au mieux les pays de la région dans leurs efforts de sortie de crise et de stabilisation. Car la MISAHEL est l’organe chargé de la mise en œuvre de la Stratégie de l’Union africaine (UA) pour le Sahel en se référant notamment à l’aspiration 6 de l’Agenda 2063 qui projette de réaliser une Afrique dont le développement est axé sur les populations, qui s’appuie sur le potentiel de ses populations, notamment celui des femmes et des jeunes, qui se soucie du bien-être des enfants ainsi qu’à la politique genre de l’UA (2009) et son plan d’action.

C’est pour cela le Groupe du Développement de l’Afrique (GDA) Académie Globale du Genre en Afrique (AGGA) qui est un établissement social à caractère technique, une organisation non-gouvernementale panafricaine qui a pour mission fondamentale de favoriser le développement économique et social, l’égalité des genres, l’autonomisation des femmes et des filles, la santé, l’éducation, la paix et la sécurité avec et pour les femmes et les filles au Mali, en Afrique et dans le monde et aussi du fait de sa mise en place une institution spécialisée de réflexion et d’action, afin de promouvoir l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes, le développement international, la paix et la sécurité en Afrique dénommée Académie Globale Africaine du Genre en Afrique (AGGA) qui a pour objectif d’assister toutes les collectivités territoriales et les Etats (institutions et organismes) dans les questions de développement durable, d’égalité de sexes et de l’autonomisation des femmes et des filles à travers ses institutions spécialisées ; et la MISAHEL ont décidé d’établir un partenariat dans ce cadre dont la convention vise à établir l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes et filles au Mali par la promotion de l’emploi, l’entrepreneuriat et la formation professionnelle. Et aussi promouvoir les mécanismes et instruments de travail de l’Union africaine dans les Etats du Sahel et les initiatives du Groupe du Développement de l’Afrique (GDA), notamment : L’Agenda 2063, La politique et la stratégie en matière de genre et jeunesse de l’Union africaine, la stratégie genre de la MISAHEL, l’Observatoire genre au Sahel, la Rentrée académique du genre en Afrique, la ZLECAF, l’agenda Femmes paix et sécurité, l’Architecture Africaine de Paix et de Sécurité, l’Agence de l’Union africaine pour le Développement (AUDA/NEPAD), le Mécanisme Africain d’Evaluation par les Pairs (MAEP), le Programme Agricole Africain, le Programme de Volontariat de l’Union africaine.

Pour le Chef de Mission par intérim de la MISAHEL M Fulgence Zeneth , la signature de cette convention avec le GDA-AGGA souhaite les amener loin dans une amélioration de tout ce qui est du combat du genre au sahel et souhaite que cette nouvelle collaboration demeure pour toujours .

Quant au président du GDA-AGGA M Kassoum Coulibaly va soutenir la MISAHEL dans le développement de ses initiatives en exécutant ou suivre les actions mises en œuvre dans le cadre de la présente convention. Et aussi informer la MISAHEL de toutes les opportunités d’initiatives porteuses au niveau national et international en invitant et faire participer la MISAHEL dans les initiatives et événements du GDA-AGGA.

Bokoum Abdoul Momini

