Opinion Politique ; L’Union africaine peut-elle faire du G20 un partenaire clé ?

Les partenaires africains du G20, dont Cyril Ramaphosa prend la présidence, doivent être plus innovants dans leurs approches de financement des infrastructures.

Cette semaine, deux événements apparemment sans rapport avec l’Afrique se déroulent. D’une part, l’Union africaine (UA) accueille la 8e conférence du Programme pour le développement des infrastructures en Afrique (PIDA) et, d’autre part, la présidence sud-africaine du G20 – ou plutôt du G21, comme je pense qu’il devrait s’appeler maintenant que l’UA fait partie du groupe – débutera. La raison pour laquelle ces deux événements sont liés, c’est qu’ils offrent l’occasion de placer les besoins urgents de l’Afrique en matière de développement des infrastructures au premier rang des priorités mondiales.

Le G20 dispose d’un groupe de travail sur les infrastructures, qui a étudié les défis liés aux infrastructures transfrontalières, mais plusieurs de ses rapports ne tiennent pas compte de l’Afrique.

Cela est nécessaire. Pour atteindre les ODD de 2030 et l’Agenda 2063 de l’UA, notre propre analyse de 13 pays africains estime un déficit de financement annuel de 108,9 milliards de dollars à 149,9 milliards $ pour que ces pays construisent collectivement suffisamment d’infrastructures pour atteindre les seuls objectifs de base de développement durable des Nations unies.

Selon les estimations de la BAD (Banque africaine de développement), le continent a besoin d’environ 86,7 milliards $ de financement extérieur par an pour atteindre les objectifs de l’Agenda 2063 ; dont 76 % devraient être consacrés à l’infrastructure, ce qui souligne l’impact considérable de cette dernière sur les ressources du continent.

Pourtant, dans un prochain rapport de notre cabinet, analysant les principaux financeurs d’infrastructures sur le continent, nous constatons que les gouvernements africains eux-mêmes contribuent à hauteur d’environ 38 % au financement des infrastructures du continent, ce qui fait d’eux les principaux contributeurs, et non les financeurs externes. En outre, les banques régionales africaines telles que la BAD, la Banque de développement de l’Afrique australe et la Banque de développement de l’Afrique de l’Ouest contribuent à hauteur d’environ 8 % au financement des infrastructures du continent.

Qui soutient les infrastructures africaines ?

Cela signifie que le continent lui-même finance environ la moitié de ses propres infrastructures. Alors, qui d’autre a soutenu les pays et les institutions africains dans le financement des infrastructures ? Le G20 a-t-il joué un rôle ?

Compte tenu de son propre modèle de développement axé sur les infrastructures, il ne sera pas surprenant d’apprendre que, parmi les pays du G20, la Chine a été le principal partenaire du continent en matière de développement des infrastructures au cours des vingt dernières années. Environ 87 milliards $, soit 8 % de la dette extérieure de l’Afrique, sont actuellement dus à la Chine, la majeure partie provenant de prêts bilatéraux pour les infrastructures sur le continent. Les pays africains ont pu obtenir plus de la moitié des prêts chinois auprès de la Banque chinoise d’import-export, le seul prêteur concessionnel du pays. Cependant, au moins 30 autres institutions financières chinoises ont joué un rôle dans le développement des infrastructures africaines, avec des fonds obtenus à la fois à des taux concessionnels et commerciaux.

Après la Chine, le Groupe de coordination arabe (GCA), représenté par l’Arabie saoudite au sein du G20, a également joué un rôle important dans le financement des infrastructures en Afrique. Cinq des onze institutions du GCA sont des entreprises publiques, dont le Fonds saoudien pour le développement. Bien que la dette bilatérale de l’Afrique envers le Royaume s’élève à 12 milliards $, les gouvernements africains se sont approvisionnés en financement d’infrastructures par l’intermédiaire d’organismes régionaux auxquels l’Arabie saoudite contribue, tels que la Banque arabe pour le développement économique en Afrique (BADEA), le Fonds arabe pour le développement économique et social (FADES) et le Fonds de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) pour le développement international. Selon les recherches de la BAD, 2,2 milliards $ d’engagements de financement d’infrastructures ont été pris par l’ACG..

Après l’ACG vient l’Europe. La dette collective de l’Afrique envers chaque prêteur bilatéral européen du G20 est inférieure à 15 milliards $, soit un peu plus de 1 % de la dette totale de l’Afrique, tandis que la dette envers l’Union européenne (UE) s’élève à environ 1 milliard $. En ce qui concerne les institutions publiques, la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) a été le partenaire européen le plus important en matière de développement d’infrastructures pour les pays africains, avec des engagements récents d’une valeur de 345 millions $, ciblant principalement les pays d’Afrique du Nord.

Trois recommandations

De l’autre côté de l’Atlantique, les États-Unis restent la plus grande économie du G20, mais jouent l’un des rôles les moins importants dans le développement des infrastructures africaines. Les données de l’US Foreign Assistance montrent que les niveaux de financement des pays africains pour le « développement économique » ont oscillé entre 1 et 2 milliards $ pour la période 2012-2022. Pour replacer ce chiffre dans son contexte, il faut savoir que les financements américains pour la santé et l’aide humanitaire en Afrique sont chacun trois fois plus importants.

En ce qui concerne les institutions de Bretton Woods, dont les États-Unis sont un actionnaire important, la redéfinition des priorités en matière de prêts mondiaux a entraîné une chute de la part des infrastructures dans les prêts de la Banque mondiale, qui est passée de 70 % dans les années 1950 et 1960 à environ 19 % en 1999. Les réformes de la gouvernance, l’assistance technique et les dépenses sociales étant devenues les priorités de la Banque mondiale et du FMI, le déficit de financement des infrastructures en Afrique s’est encore creusé.

Qu’en est-il donc de l’Afrique et de son programme de financement du développement des infrastructures dans le cadre du G20 ? Je pense qu’il y a trois principales conclusions à tirer.

Tout d’abord, des recherches supplémentaires sont nécessaires pour s’assurer que le G20 comprend réellement le déficit d’infrastructures en Afrique. Un mécanisme de recherche du G20 existe déjà sous la forme du Global Infrastructure Hub, mais il ne couvre que quinze pays africains, et notre analyse suggère que la plupart de ces estimations sont basées sur des données anciennes et au bas de l’échelle, ne supposant pas nécessairement que les pays ont besoin d’atteindre les SDG ou l’Agenda 2063. Ainsi, l’élargissement de son portefeuille de recherche à tous les membres de l’UA et la mise à jour des données refléteraient une composition plus inclusive du G20 et le partenariat de collaboration que cet organisme multilatéral représente. En tant que fruit à portée de main, l’expansion du GI Hub devrait figurer parmi les priorités de la présidence sud-africaine du G20 en 2025.

Deuxièmement, les partenaires du G20 de l’UA doivent accepter de prendre des mesures plus énergiques pour s’aligner sur les priorités de développement de l’Afrique. Le fait est que le PIDA est l’un des six cadres prioritaires de l’UA. Les pays du G20 ne peuvent pas, d’une part, prétendre qu’ils aident l’Afrique, en particulier l’intégration régionale et les initiatives phares telles que la zone de libre-échange continentale africaine, et, d’autre part, ignorer manifestement cette priorité par leurs décisions financières.

Un moment clef en 2025

En investissant davantage dans des véhicules de financement concessionnels tels que les banques d’import-export ou dans des instruments multilatéraux africains tels que le Fonds africain de développement de la BAD – qui doit être reconstitué en 2025 –, le G20 montrera qu’il joint le geste à la parole.

Enfin, les partenaires de l’UA au sein du G20 peuvent et doivent être plus innovants dans leurs approches de financement afin de répondre aux besoins de l’Afrique en matière de financement des infrastructures, dont certains sont très spécifiques à l’Afrique, en particulier les infrastructures transfrontalières. Le G20 dispose d’un groupe de travail sur les infrastructures, qui a étudié les défis liés aux infrastructures transfrontalières, mais plusieurs de ses rapports ne tiennent pas compte de l’Afrique. Pourtant, il existe des possibilités d’innovation en matière d’infrastructures transfrontalières.

Par exemple, comme l’a expliqué Paolo Gomes lors d’un événement organisé par notre cabinet en 2022, un club d’emprunteurs qui mutualise les risques pour les créanciers pourrait leur assurer des rendements plusieurs fois supérieurs à moyen et long terme.

Pour l’avenir, la deuxième année de participation de l’UA au G20, ainsi que la présidence sud-africaine de ce forum de coordination essentiel en 2025, constituent un moment clé pour donner la priorité à l’agenda de l’Afrique en ce qui concerne les besoins urgents du continent en matière de développement d’infrastructures.

