L’UA appelle à un cessez-le-feu immédiat au Soudan alors que la crise humanitaire continue de s’aggraver

ADDIS-ABEBA, 17 février (Xinhua) — L’Union africaine (UA) a appelé dimanche les parties belligérantes au Soudan à observer un cessez-le-feu immédiat et à initier une transition politique, alors que la crise humanitaire provoquée par le conflit continue de s’aggraver.

“Le (conflit au) Soudan est une guerre totale avec la plus grave crise humanitaire d’Afrique, et même du monde entier. Nous saisissons cette occasion pour appeler les Forces armées soudanaises (FAS) et les Forces de soutien rapide (FSR, paramilitaires), et leurs divers alliés, à faire cesser ce carnage”, a déclaré dimanche devant la presse Bankole Adeoye, commissaire aux Affaires politiques, à la Paix et à la Sécurité de l’UA, en marge du 38e sommet de l’UA organisé au siège de l’organisation dans la capitale éthiopienne Addis-Abeba.

M. Adeoye a indiqué que l’aggravation de la crise humanitaire au Soudan était une cause de grande inquiétude pour le bloc panafricain de 55 membres depuis que le conflit a éclaté à la mi-avril 2023 entre les FAS et les FSR.

“Nous condamnons toutes les formes de violations, (y compris) les violations graves contre les femmes et les enfants au Soudan”, selon le commissaire.

D’après de récentes estimations établies par les organisations internationales, le conflit au Soudan a fait plus de 28.700 morts et entraîné le déplacement de plus de 14 millions de personnes.

M. Adeoye a fait savoir que même si le Soudan était toujours suspendu de l’UA, ce qui se passe dans le pays continue d’attirer “une attention active” au sein de la Commission de l’UA, de son Conseil de paix et de sécurité, ainsi que parmi tous les acteurs favorables à la paix en Afrique et au-delà.

L’UA a suspendu l’adhésion du Soudan le 27 octobre 2021, deux jours après qu’Abdel Fattah al-Burhane, président du Conseil souverain de transition du Soudan et commandant des FAS, a déclaré l’état d’urgence et dissous le conseil au pouvoir.

En réponse à la récente demande du Soudan de lever cette suspension de l’adhésion du pays à l’UA, M. Adeoye a expliqué que cela nécessitait la mise en place d’une transition politique inclusive.

La question des sanctions dépend des modalités de la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance, a noté le responsable. Il a souligné que ce processus, entre autres, requerrait des efforts significatifs en direction d’une transition politique qui soit à la fois démocratique et constitutionnelle.

“A ce jour, ce n’est pas ce qui se passe au Soudan. Il faut se pencher sur le respect des valeurs et des principes communs de l’Union africaine”, a indiqué M. Adeoye aux journalistes.

Il a ajouté qu’en plus de l’aggravation de la crise humanitaire provoquée par le conflit, ce dernier nuisait également à la réputation du Soudan, membre fondateur de l’Organisation de l’unité africaine qui a précédé l’UA.

Source: https://french.news.cn/

