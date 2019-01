Le secrétaire général de l’Union nationale des travailleurs du Mali (UNTM), Yacouba Katilé a déclaré, mercredi à Bamako, que la grève enclenchée par sa structure syndicale est suivie à « 95 % » sur l’ensemble du territoire national.

L’UNTM qui déroule un plan d’action de 3 jours à compter de ce mercredi dénonce « la cherté de la vie » et réclame « l’harmonisation de l’âge de la retraite et des primes des travailleurs ».

L’administration, les banques et services de même que le transport public fonctionnent au ralenti, a pu constater APA en cette première journée de grève. L’office de radiotélévision du Mali (ORTM) alterne quant à elle musique instrumentale et brèves sur l’actualité internationale en lieu et place des journaux et programmes habituels.

De son côté, le ministère du Travail et de la Fonction publique dénonce « une rupture du dialogue par l’UNTM’’ et rappelle les dispositions législatives et réglementaires applicables en cas de grève, notamment le service minimum et la retenue des salaires.

AD/ard/te/APA

