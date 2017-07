Le Jubilé de diamant de l’Aga Khan marque 60 ans d’engagement au service de la foi, du pluralisme et d’une meilleure qualité de vie pour les populations vulnérables. Les musulmans chiites ismailis célèbrent, avec les partenaires de l’AKDN, la contribution de Son Altesse à la promotion de la paix et du progrès. Le 11 juillet 2017, Son Altesse l’Aga Khan a célébré son Jubilé de diamant, c’est-à-dire 60 ans passés dans sa charge de 49e imam héréditaire (leader spirituel) des musulmans chiites ismailis.

Le Réseau Aga Khan de développement (AKDN) gère plus de 90 entreprises menant des projets dans des économies en transition et post-conflit, pour aider à y poser les fondements du développement économique. Ces entreprises, notamment un projet d’hydroélectricité de grande envergure en Ouganda ou encore une société de téléphonie mobile en Afghanistan, génèrent plus de 4,1 milliards de chiffre d’affaires. Les bénéfices tirés de ces activités sont réinvestis dans des projets de développement encadrés par l’Aga Khan.

En Afrique de l’Ouest, AKDN développe depuis plus d’une cinquantaine d’années des activités économiques, et depuis plus d’une dizaine d’année des activités sociales et culturelles au profit de dizaines de milliers de personnes au Burkina Faso, en Côte d’Ivoire, au Mali et au Sénégal, au travers de quatre de ses agences : le Trust Aga Khan pour la culture (AKTC), le Fonds Aga Khan pour le développement économique (AKFED) qui évolue sous l’égide de sa filiale Industrial Promotion Services (IPS(WA)), l’Agence Aga Khan pour la microfinance (AKAM) dont les guichets et points de services portent la dénomination “ Première Agence de Microfinance ” (PAMF), et la Fondation Aga Khan (AKF). Actuellement, l’AKF met en oeuvre 13 projets de développement social (région de Mopti,

Bamako et nord de la Côte d’Ivoire), la PAMF gère 17 agences et points de service de microfinance (dans les trois pays : Côte d’Ivoire, Burkina Faso et Mali), l’AKTC a restauré le Parc national du Mali (botanique et zoologique), les grandes mosquées en architecture en terre du Mali (Djenné, Komoguel à Mopti et Djingareyber à Tomboutou), et a créé le Centre d’exposition et de formation de l’architecture en terre à Mopti. IPS(WA)/AKFED est présente dans les unités industrielles au Burkina Faso (Fasoplast, Sn Sosuco, Faso Coton), au Mali (Embalmali), au Sénégal (Fumoa, Cofisac) et en Côte d’Ivoire (Filtisac, Azito Energie, Ivoire Coton, Chimtec, Cajou des Savanes).

Sarré Assétou Djiré