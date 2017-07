À l’occasion d’une conférence de presse en marge du sommet du G20 à Hambourg, le 8 juillet, le président de la République, Emmanuel Macron, a livré des propos qui ont fait réagir les internautes mais aussi les médias français et étrangers.

« Quand des pays ont encore aujourd’hui sept à huit enfants par femme, vous pouvez décider d’y dépenser des milliards d’euros, vous ne stabiliserez rien », a lancé Emmanuel Macron le 8 juillet lors du G20 en parlant des femmes africaines.

En France, c’est le site Politis qui dès le lendemain, s’est indigné en partageant une séquence raccourcie de ce discours :

[VIDÉO] Au G20, interrogé sur l’#Afrique, Emmanuel #Macron se lâche sur les «7 à 8 enfants» des Africaines. Un problème «civilisationnel». pic.twitter.com/pJgdaeuuoz — Politis (@Politis_fr) 10 juillet 2017

Libération, a de son côté qualifié cette déclaration de « marotte », et repris les propos de la politologue Françoise Vergès, auteur du Ventre des femmes : « On rend les femmes du tiers-monde responsables du sous-développement. En réalité, on inverse la causalité : la plupart des études prouvent aujourd’hui que c’est le sous-développement qui entraîne la surpopulation », explique-t-elle avant d’ajouter : « La théorie de la surpopulation évite aussi de questionner le rôle du colonialisme et de l’impérialisme dans la pauvreté. »