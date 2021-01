Le Championnat du monde de handball masculin

Pour la troisième fois de son histoire, la compétition fait escale en Afrique. C’est l’Égypte qui accueillera ce Mondial du 13 au 31 janvier, presque en même temps que le CHAN. Les deux nations phares du continent, la Tunisie et l’Égypte rêvent d’atteindre le dernier carré, un exploit réalisé par ces deux sélections, en 2001 pour les « Pharaons », et en 2005 pour les « Aigles de Carthage ». Pour sa première participation, la République démocratique du Congo affrontera le Danemark tenant du titre. L’équipe de France tentera elle de se racheter après un Euro 2020 achevé dès le premier tour.

Les Championnats d’Afrique d’athlétisme

À un un peu plus d’un mois des Jeux olympiques de Tokyo, ce grand rendez-vous continental sera l’occasion d’emmagasiner de la confiance pour des athlètes qui rêvent de médailles olympiques. C’est le cas notamment des sprinteuses ivoiriennes Marie-Josée Ta Lou, Murielle Ahouré et le triple sauteur burkinabè Hugues Fabrice Zango. C’est la ville d’Oran en Algérie qui accueillera cette 22e édition des Championnats d’Afrique, du 1er au 5 juin.

L’Euro de football

Ce 16e championnat d’Europe vient garnir la longue liste des grands événements sportifs reportés d’un an. Ce sera sans aucun doute, l’un des moments forts de cette année 2021. Il se déroulera du 11 juin au 11 juillet dans douze villes d’Europe, mais l’UEFA pourrait néanmoins décider de réduire la voilure en fonction de l’évolution de la situation sanitaire. L’équipe de France, finaliste en 2016 et championne du monde en titre, sera l’une des grandes favorites avec le Portugal, vainqueur il y a cinq ans, les Pays-Bas et l’Angleterre en plein renouveau. Les Bleus devront cependant vite rentrer dans la compétition puisqu’ils figurent dans le groupe le plus relevé avec les Portugais et les Allemands.