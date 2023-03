Acquisition de nouveaux équipements militaires : le ministre Sadio Camara avertit les « égarés » et les « récalcitrants » de la République

Les avions d’attaque et d’entrainement de type Albatros L-39 et de nouveaux Systèmes de drones BAYRAKTAR TB2 remis à l’Armée de l’Air participent au renforcement du parc aéronautique et permettront aux FAMa de mettre en déroute comme ils le font déjà les Groupes armés terroristes.

Le Président de la Transition, Colonel Assimi Goïta, a remis le jeudi 16 mars dernier, plusieurs équipements militaires notamment des aéronefs de combats au Chef d’Etat-major de l’Armée de l’Air. Ces équipements, offerts par la Russie et la Turquie, se composent d’avions d’attaque et d’entrainement de type Albatros L-39 et de nouveaux Systèmes de Drones BAYRAKTAR TB2. Ils participent au renforcement du parc aéronautique pour mettre fin à la guerre asymétrique à laquelle sont confrontées les Forces Armées de défense et de sécurité du Mali.

Une armée déjà professionnelle

À en croire colonel Sadio Camara, « l’Armée malienne est certes en pleine réorganisation », mais elle « est déjà une Armée professionnelle » car son personnel est imprégné des valeurs cardinales du respect des droits humains. « Ces valeurs sont le socle du vivre en commun de nos sociétés multiculturelles et multiséculaires. Ainsi, nous ne nous laisserons pas distraire par des déclarations tendancieuses de quelque nature que ce soit et qui sont destinées à saper le moral de nos troupes et à ternir l’image du pays », a martelé le ministre de la Défense.

Conscients que la crise malienne va bien au-delà de la seule dimension sécuritaire, les autorités militaires ont développé des stratégies intégrées, a indiqué le ministre Sadio, dont les fruits déjà visibles sur de larges parties du territoire national. « Le rôle des départements de la Défense et de la Sécurité dans la résolution de cette crise est de créer les conditions pour que les autres piliers de l’Etat puissent s’exprimer, pour normaliser la vie des populations, garantir la libre circulation des personnes et des biens, fournir au plus grand nombre les services sociaux de base, assurer un développement socio-économique harmonieux, et faire renaitre l’espoir et la foi en l’avenir », a tenu préciser colonel le ministre Camara.

Pour ce faire, estime le ministre de la défense, les efforts qu’il qualifie de « extraordinaires » qui consent le peuple pendant cette transition « ne doivent pas être vains ». « Il serait inconcevable que le Processus électoral enclenché, avec son lot de réformes institutionnelles courageuses et de compromis responsables, ne puisse aboutir à un Etat plus solide, plus efficace, mieux perçu par les populations », a averti colonel Sadio Camara. Ainsi engage-t-il la promptitude des forces de défense et de sécurité à jouer leur partition pour relever les défis de la sécurisation et de la logistique pour des élections apaisées, transparentes et crédibles, en appui des autres institutions.

Effets de la montée en puissance

A en croire le ministre de la défense et des Anciens combattants, ces nouveaux systèmes d’armes s’imbriquent parfaitement dans une architecture de Défense qui a déjà fait ses preuves sur le terrain. « Les drones de reconnaissance et de combat et les avions de chasse augmenteront davantage le rayonnement de nos unités de manœuvre sur le terrain. La montée en puissance des FAMa est ainsi consolidée », se réjouit colonel Sadio Camara.

L’Armée malienne, désormais « en posture offensive » déroutent les terroristes. Selon le ministre de la défense, les opérations agressives menées les FAMa contre les bandits, couplée de leur attitude professionnelle et protectrice vis-à-vis des populations ont contraint des dizaines de combattants à déposer les armes et se rendre. « Beaucoup d’entre eux sont déjà en voie de réinsertion, sous la surveillance et la protection des forces de l’ordre », a-t-il révélé. Avant d’inviter les fils égarés revenir à la Patrie mère, prête à leur ouvrir les bras, à condition qu’ils acceptent de « vivre selon les lois de la République ».

Cependant, le ministre Sadio Camara a averti ceux qu’ils qualifient des « récalcitrants, qui pensent que les profondeurs des grottes et le couvert des forêts leur offrent encore un quelconque répit, ou qui veulent jouer la montre, comptant sur un éventuel épuisement de la volonté du Peuple. « Vos actions de harcèlement et vos attaques lâches contre les populations civiles ne font que confirmer votre perte de vitesse. Soyez sûrs de ne jamais retrouver le repos, du moins jusqu’à ce que nos bombes et nos troupes d’assaut vous traquent et vous envoient vers le repos éternel », a menacé le ministre de la défense.

Merci à la Russie

Colonel Sadio Camara a saisi l’occasion pour remercier les partenaires russe et turc pour leurs assistances et dont la qualité des équipements (avions de chasse L-39 Albatros et les systèmes de drones Bayraktar TB2) et le professionnalisme des instructeurs pour former et entrainer les FAMa ont contribué à changer la donne sur le théâtre des opérations.

Mamadou Ali

